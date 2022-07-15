закрыть
15 июля 2022, пятница, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Воины бригады имени князя Витовта показали, как уничтожают технику россиян

1
  • 15.07.2022, 18:16
  • 2,416
Воины бригады имени князя Витовта показали, как уничтожают технику россиян

По вражеской цели отработала американская гаубица М777.

Николаевские артиллеристы из 40-й бригады имени Великого князя Витовта показали свою ювелирную огневую работу – превращение в металлолом сразу трех единиц вражеской техники. Соответствующее видео обнародовано на фейсбук-странице бригады.

- Громом и пламенем! Деоккупация продолжается. Огневая работа 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и собратьев с 93 ОМБр, 95 ОДШБр и 81 ОДШБр – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение российского танка, бронированного автомобиля "Тигр" и боевой машины пехоты оккупантов.

40 ОАБр – это соединение артиллерийских войск, подчиненное ОК "Юг". Бригада создана в феврале 2015 года и названа в честь князя ВКЛ Витовта, который, кроме всего прочего, вел длительную борьбу с татарами, пытаясь вытеснить их из украинского Причерноморья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина