Воины бригады имени князя Витовта показали, как уничтожают технику россиян 1 15.07.2022, 18:16

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По вражеской цели отработала американская гаубица М777.

Николаевские артиллеристы из 40-й бригады имени Великого князя Витовта показали свою ювелирную огневую работу – превращение в металлолом сразу трех единиц вражеской техники. Соответствующее видео обнародовано на фейсбук-странице бригады.

- Громом и пламенем! Деоккупация продолжается. Огневая работа 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и собратьев с 93 ОМБр, 95 ОДШБр и 81 ОДШБр – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение российского танка, бронированного автомобиля "Тигр" и боевой машины пехоты оккупантов.

40 ОАБр – это соединение артиллерийских войск, подчиненное ОК "Юг". Бригада создана в феврале 2015 года и названа в честь князя ВКЛ Витовта, который, кроме всего прочего, вел длительную борьбу с татарами, пытаясь вытеснить их из украинского Причерноморья.

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