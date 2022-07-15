Что известно о задержанных при облаве в Дрогичине 11 15.07.2022, 18:30

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иллюстрационное фото

Их уже более 20.

Число задержанных во время недавней облавы силовиков в Дрогичине перевалило за двадцать человек. Большинство их них — предприниматели, люди старше 45 лет. Их судили за «неповиновение» и назначили штрафы, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на родственника одного из задержанных.

— Люди, которых задержали, занимаются предпринимательской деятельностью. Из тех, кого могу назвать, — Андрей и Ирина Малашицкие. Сами они люди добрые, трудолюбивые. У них есть в городе свое кафе, магазины. Насколько знаю, они еще сдавали помещения другим предпринимателям. Также одна из особенностей — у большинства из задержанных дети находятся за границей. Имело ли это какое-то значение — не знаю, — рассказывает местный житель.

По его словам, задержания начались еще во вторник. Силовиков он называет не местными, а приезжими из Минска.

— При обыске развернули все, — говорит свидетель. — Наши милиционеры так бы себя не вели. Они знают, что сегодня они так сделают, а завтра им нужно будет обратиться к кому-то из задержанных. Например, обувь отремонтировать, в кафе сходить или еще что-то. Они понимают, что им с этими людьми жить в одном городе. При обыске смотрели телефоны, если что-то находили, то забирали и компьютеры. Некоторым потом вернули, некоторым нет. Задержанным в среднем от 45 лет. Знаю, что тоже один молодой парень попал. Он вернулся из Чехии на какой-то период, и его взяли.

Сам обыск проводился в рамках уголовного дела. Какого конкретно — неизвестно. Людей судили по статье 24.3 УК («Неповиновение должностному лицу») и назначили штрафы.

— Для всех тайна, почему их трясли. Всем, к кому пришли, оформили административную статью 24.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Их отправили в местный ИВС, на следующий день был суд. Дали небольшие штрафы (по 3−5 базовых) и отпустили. Назвать имена и фамилии я не могу. Еще во вторник разговаривал с детьми остальных задержанных, мы решили пока не привлекать внимание к этому, — говорит собеседник.

Мужчина считает, что людей хотели просто запугать — вряд ли пытались таким образом стрясти с них деньги:

— У нас в городе население не поддерживает происходящее в Украине. У людей родственники там.

Среди задержанных, насколько известно, были и бывшие сотрудники милиции.

— Они уходили со службы не только из-за моральных убеждений, у них уже на тот момент были маленькие бизнесы, оформленные на других, например, им было за что кормиться, — говорят в Дрогичине.

Напомним, об облаве силовиков с массовыми задержаниями в Дрогичине стало известно 14 июля.

Накануне, 13 июля, волна массовых задержаний прокатилась и по Иваново. На людей составили протоколы за репост материалов из «экстремистских» телеграм-каналов.

Во время ивановской облавы силовик выстрелил резиновой пулей в собаку одной из задержанных: раненое животное в сопровождении дочери хозяйки дома увезли к ветеринарам.

Также на днях сообщалось о внезапных «плановых» перемещениях военной техники в Ивановском и Дрогичинском районах Брестской области.

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