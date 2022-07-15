Ученые нашли объект с самым сильным магнитным полем во Вселенной 1 15.07.2022, 18:38

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Обнаруженная уникальная звезда имеет такую силу магнитного поля, которую еще никогда не видели физики.

Международная группа ученых с помощью космической рентгеновской обсерватории Insight-HXMT смогли выяснить, что пульсар под названием Swift J0243.6+6124 является абсолютным рекордсменом по силе магнитного поля в известном космосе. Сила его магнитного поля составляет 1,6 млрд тесла и это на 600 млн тесла больше, чем у предыдущих обладателей подобного рекорда, сообщает ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Благодаря вспышке активного излучения единственного в Млечном Пути ультраяркого пульсара Swift J0243.6+6124 ученым удалось узнать, что эта звезда имеет самое сильное магнитное поле в известной нам Вселенной.

Этот пульсар находится в нашей галактике на расстоянии в 22 тысячи световых лет от Земли. И до этого ученые не наблюдали такого сильного магнитного поля, которое бы имело силу в 1,6 млрд тесла. До этого рекордсменами считались пульсары GRO J1008-57 и 1A 0535+262, у которых сила магнитного поля составляет примерно 1 млрд тесла.

Чтобы еще больше понять, что такое сила магнитного поля в 1,6 млрд тесла, то посмотрите на свой любимый магнитик на холодильнике. Сила его магнитного поля составляет примерно 0,001 тесла. А у аппаратов МРТ этот показатель составляет примерно 3 тесла.

Китайские и немецкие ученые с помощью космической рентгеновской обсерватории Insight-HXMT решили обратить свое внимание на пульсар Swift J0243.6+6124, чтобы изучить его магнитное поле.

Пульсары – это тип нейтронных звезд, которые являются очень плотными объектами и постоянно выпускают потоки рентгеновского излучения. Именно в таких сверхплотных объектах, которые вращаются вокруг своей оси с невероятно большой скоростью, могут обладать сильным магнитным полем.

Пульсар Swift J0243.6+6124 также обладает еще одной уникальной особенностью – это единственная в нашей галактике подобная звезда, которая имеет звезду-компаньона, принадлежащую к звездному типу Ве. Эти звезды являются очень горячими и также очень быстро вращаются. Пульсар с самым сильным магнитным полем в космосе поглощает вещество этой звезды, что усиливает потоки его рентгеновского излучения.

Такие пульсары как Swift J0243.6+6124 состоят из настолько сильно сжатых атомов, что подобную среду невозможно создать на Земле и соответственно достичь таких уникальных показателей силы магнитного поля. Несколько лет назад физикам в земных условиях удалось достичь силы магнитного поля всего в 1200 тесла. И то это поле имело такой показатель всего 100 микросекунд.

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