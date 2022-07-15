Путин представляет мир регресса 3 Вайра Вике-Фрейберга

15.07.2022, 19:00

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Вайра Вике-Фрейберга

Хозяин Кремля довел мир до исторического поворотного момента.

Брутальную агрессию Путина против Украины можно объяснить лишь как попытку воплотить в жизнь имперскую фантазию: отпраздновать 350-летие со дня рождения Петра Великого повтором территориальных завоеваний этого царя. Но Петр стал «Великим» благодаря не только военным успехам. Он провел модернизирующие страну реформы и построил Санкт-Петербург, «окно в Европу» на берегу Балтийского моря.

Петр стремился расширять власть и территории, но одновременно хотел, чтобы его страна стала более передовой и прогрессивной. К сожалению, Путин, считающий себя некоронованным царем, пришел к обратному результату, несмотря на своего идола: он изолировал Россию и довел ее до состояния государства-изгоя.

Тактика выжженной земли, которую российская армия применяет в Украине (это вопиющее нарушение Устава ООН и международного права), напрямую повторяет действия Петра в этой стране во время его войны со шведским королем Карлом XII. Однако подавление Путиным свободы мысли и слова в России стало пугающим возрождением тоталитарных методов, которые были характерны для СССР.

Война опустошает Украину, приводит к сбоям на мировых рынках энергоносителей и продовольствия, дестабилизирует государства по всему миру. Путин довел нас до исторически поворотного момента. Мы пытаемся усовершенствовать мировой порядок, который у нас есть, или же мы движемся назад под марш тщеславных, агрессивных и циничных лидеров? Ревизионизм в путинском стиле, с его навязчивым желанием исправить ошибки прошлого, является очевидной угрозой для всех стран.

Путин и его коллеги по авторитаризму представляют мир регресса, а не прогресса. В их системе усиливается нищета и даже голод, потому что экономика плохо работает, когда правым оказывается сильный. Коллективная паранойя проявляется в маниакальном стремлении к величию, подрывающем глобальную стабильность.

Нелепые обвинения, предъявленные Россией Украине с целью оправдать нападение 24 февраля, стали всего лишь очередным и наиболее экстремистским выражением путинского отказа смириться с развалом СССР. Путин мог воспользоваться возможностью превратить Россию в свободное, демократическое и нормальное государство (этот процесс многие другие постимперские страны уже успешно завершили), а вместо этого он направил свою энергию на реваншистские атаки с целью восстановить потерянную империю.

Именно поэтому весьма тревожно слышать, когда, например, депутат российской Думы предлагает объявить недействительным признание Советским Союзом независимости Литвы в 1991 году. С тех пор как началась украинская война, к подобным угрозам нельзя относиться несерьёзно.

Агрессивный настрой России в отношении территорий, которые она когда-то оккупировала или аннексировала, является реальной угрозой для всех государств на её географической периферии. И в этом смысле царский, советский и путинский режимы формируют континуум. Кроме того, помимо первоочередных территориальных претензий, существует ещё требование сферы влияния, которая в реальности означает сферу контроля. Путин неоднократно высказывал мнение, что Россия чувствует для себя настолько сильную угрозу потенциальной агрессии извне, особенно со стороны Запада, что её обязательно надо окружить кольцом вассальных государств.

На Украину совершено нападение, потому что она демонстративно отвергла этот рабский статус — и сделала это, не имея защиты со стороны НАТО или Евросоюза. Бывшие советские республики Латвия, Литва и Эстония, напротив, являются членами обоих блоков. Впрочем, во всех странах, которые входят в предполагаемое кольцо вассалов, Россия отложила то, что я называю кукушкиными яйцами. Из этих яиц вылупливаются агенты, создающие внутренние противоречия или, что, с точки зрения Кремля, ещё лучше, замороженные конфликты, которые невозможно урегулировать мирным путём.

Мы уже видели это раньше, когда СССР проводил долгосрочную стратегию оккупации максимального количества территорий, окружающих центральное российское ядро страны. В каждом случае советское руководство закладывало бомбу замедленного действия, которую можно взорвать в подходящий момент, или же её детонацию можно спровоцировать, потакая враждебности или конфликтам внутри соседних стран и между ними. Путин продолжает реализацию этой стратегии, и именно на ней лежит ответственность за целый ряд замороженных конфликтов вблизи российских границ.

Например, после развала СССР Молдова теоретически унаследовала индустриализированный и русифицированный регион Приднестровье. Однако на практике этот регион быстро превратился в управляемый Россией эксклав. Нападение России на Грузию в 2008 году лишило эту страну почти пятой части территории, при этом отделившиеся районы сегодня находятся под твёрдым контролем Кремля.

На территории Украины Россия вторглась в Крым в 2014 году и аннексировала его, а её войска фактически взяли под контроль значительную часть восточноукраинских областей — Донецкой и Луганской. И только после войны 2020 года в Нагорном Карабахе Азербайджан легитимно вернул себе территории, которые поддерживаемая Россией Армения оккупировала на протяжении десятилетий.

Добрая воля — это основа цивилизованного совместного проживания регионов, стран и людей. Вскоре после моего избрания президентом Латвии в 1999 году я получила письма от сестры и брата, которые унаследовали родительский дом после реституции собственности. Они просто никак не могли договориться о том, как разделить это наследство. Каждый говорил, что жить вместе под одной крышей невозможно. Брат в отчаянии пригрозил распилить деревянный дом пополам, а сестра причитала, что в итоге имущество будет уничтожено.

Иногда даже члены одной семьи не могут договориться о том, чтобы жить вместе, поэтому не стоит удивляться, когда конфликты происходят в гораздо более широких масштабах. Но когда они случаются, никаким лидерам нельзя позволять распиливать дом пополам.

Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент Латвии, project-syndicate.org (перевод — nv.ua)

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