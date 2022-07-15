«Белорусов втянули в бессовестную войну» 12 15.07.2022, 19:09

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Украинцы поставили на кон всё, чтобы спасти Родину, семьи, близких.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо читателя:

- Смотрю, что происходит с нашей страной и сердце разрывается. Мы втянуты в бессовестную, бессмысленную войну — плод чужих амбиций. Белорусов пытаются загнать в стойла, превратить в кивающих болванчиков. Главное, чтобы молчали, безукоризненно подчинялись и выполняли любые прихоти престарелого диктатора.

Отведённая роль понятна. Но согласны ли мы подчиниться воле убийц, мерзавцев, которые держат в заключении тысячи ни в чём не повинных людей? Наше молчание уже нам аукнулось. Мы скатились до уровня крайней нищеты. И знаете, грех жаловаться, ведь украинскому народу сейчас намного хуже. Я смотрю каждый день вдохновляющие ролики украинских защитников. Они поставили на кон всё, чтобы спасти свою Родину, свои семьи, близких. Я смотрю и надеюсь, что когда-нибудь и мы, белорусы, защитим свою землю.

Жыве Беларусь!

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