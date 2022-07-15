Минчане заметили очень странный автомобильный номер 7 15.07.2022, 19:29

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Авто появилось в Уручье.

«Онлайнер» продолжаем получать от читателей фотографии со странными регистрационными автомобильными номерами. В этот раз внимание к себе привлекла Toyota, которую заметили в Уручье: издалека кажется, что на нем восьмерка и три нуля. А вот вблизи все не так очевидно.

Вторая цифра — все еще считаете, что это «0»? Есть мнение, что больше похоже на «8», которую старательно исправили. Центральная часть символа как будто заклеена, появились спрямления по бокам.

Напомним, что требования к регистрационным знакам определены госстандартом (СТБ 914-99). А Правилами дорожного движения (п. 194.2) запрещается участие в движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков, транспортного средства, имеющего следы видоизменения или уничтожения регистрационных знаков. А управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным знаком влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин (от 320 до 640 рублей).

В ГАИ Минска ообщили, что проводят проверку по данному факту. Личность водителя будет установлена, его действиям дадут правовую оценку.

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