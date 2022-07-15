Генштаб ВСУ: Украинские бойцы на востоке отбили несколько штурмов российских захватчиков 15.07.2022, 19:37

142-ые сутки Украина героически противостоит РФ.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины сегодня на востоке отбили несколько штурмов российских захватчиков. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 18:00 15 июля относительно российского вторжения.

Так, на Слобожанском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Победы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибривного, Богородичного и Карнауховки. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Верхнего Салтова.

"Украинские воины снова успешно отбили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным", - сообщает Генштаб.

На Донецком направлении на отдельных участках враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области.

Так, противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковиевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Также ракетно-авиационные удары зафиксированы неподалеку Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

"Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти нелепые попытки врага и отбросили его назад", - отмечается в оперативной информации.

Также захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

"Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад", - сообщили в Генштабе.

Вместе с тем в районах Павлограда и Покровска противник вел воздушную разведку из беспилотников.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.

"Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Солодкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли", - проинформировали в Генштабе.

Также с целью выявления изменений в положении украинских войск и корректировки огня артиллерии противник вел воздушную разведку БПЛА в районе Малой Токмачки.

На Южнобугском направлении враг обстреливает позиции украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения. Пытается вести воздушную разведку БпЛА.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носители высокоточного оружия.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

К тому же на Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп. Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

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