Карта боевых действий в Украине: что происходит 15 июля 15.07.2022, 20:02

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Украинские военные сдерживают продвижение россиян.

Российские войска наносят удары по украинским позициям почти по всей линии фронта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис liveuamap.

Согласно опубликованной карте, основные бои продолжаются на Донбассе. В частности, противник обстреливает украинские позиции и мирные населенные пункты вдоль линии соприкосновения от Изюма до Угледара.

На юге страны зафиксированы удары по Николаеву и другим населенным пунктам.

Детальнее с ситуацией на фронтах можно ознакомиться в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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