Может ли выпускник сменить место распределения из-за свадьбы? 15.07.2022, 20:16

Ответ юриста.

«Мою девушку после колледжа распределили в Гродненскую область, а сам я из Витебской. Недавно у нас была свадьба. Обязан ли колледж ее перераспределить по месту жительства мужа, то есть моего?» - спросил у aif.by житель Витебской области.

«Не обязан, но может. Если вы с девушкой во время ее обязательной отработки по распределению заключили брак, она имеет право просить учебное заведение о перераспределении по месту супруга.

Однако не менее важный момент, что такое место дается только при наличии возможности, - рассказывает юрист Виктория Можейко. – Для рассмотрения вопроса о перераспределении вашей жене нужно обратиться в учреждение образования, направившее ее на работу. При обращении нужно взять с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на перераспределение.

В вашем случае это будет копия свидетельства о заключении брака и справки о месте работы, занимаемой должности, а также о месте жительства и составе семьи мужа».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».