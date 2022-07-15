закрыть
15 июля 2022, пятница, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Может ли выпускник сменить место распределения из-за свадьбы?

  • 15.07.2022, 20:16
Может ли выпускник сменить место распределения из-за свадьбы?

Ответ юриста.

«Мою девушку после колледжа распределили в Гродненскую область, а сам я из Витебской. Недавно у нас была свадьба. Обязан ли колледж ее перераспределить по месту жительства мужа, то есть моего?» - спросил у aif.by житель Витебской области.

«Не обязан, но может. Если вы с девушкой во время ее обязательной отработки по распределению заключили брак, она имеет право просить учебное заведение о перераспределении по месту супруга.

Однако не менее важный момент, что такое место дается только при наличии возможности, - рассказывает юрист Виктория Можейко. – Для рассмотрения вопроса о перераспределении вашей жене нужно обратиться в учреждение образования, направившее ее на работу. При обращении нужно взять с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на перераспределение.

В вашем случае это будет копия свидетельства о заключении брака и справки о месте работы, занимаемой должности, а также о месте жительства и составе семьи мужа».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина