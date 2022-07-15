В Беларуси опять бушует непогода

В Беларуси опять бушует непогода3
- 15.07.2022, 21:02
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Cегодня во многих районах страны в очередной раз льет, громыхает и сверкает.
Вот какие фото и видео непогоды выкладывают в соцсетях, пишет zerkalo.io.
В Старых Дорогах Минской области сообщают про грозу с сильным громом, затопленные улицы, ветер, ломающий деревья, и делятся фотографиями увесистого июльского града.
— Градом чуть коров не поубивало, — жалуются в городском телеграм-чате.
Стихия натворила шкоды и в Светлогорске: в разных местах повалились деревья, на Привокзальной упала остановка.
В Минске сегодня тоже сильно лило.
Напомним, в эти выходные, 16−17 июля, прогнозируется прохладная погода, снова не обойдется без дождей и гроз — синоптики даже выписали на субботу штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности.