В Беларуси опять бушует непогода 3 15.07.2022, 21:02

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Cегодня во многих районах страны в очередной раз льет, громыхает и сверкает.

Вот какие фото и видео непогоды выкладывают в соцсетях, пишет zerkalo.io.

В Старых Дорогах Минской области сообщают про грозу с сильным громом, затопленные улицы, ветер, ломающий деревья, и делятся фотографиями увесистого июльского града.

— Градом чуть коров не поубивало, — жалуются в городском телеграм-чате.

Стихия натворила шкоды и в Светлогорске: в разных местах повалились деревья, на Привокзальной упала остановка.

В Минске сегодня тоже сильно лило.

Напомним, в эти выходные, 16−17 июля, прогнозируется прохладная погода, снова не обойдется без дождей и гроз — синоптики даже выписали на субботу штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности.

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