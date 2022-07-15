Белорусские водители бойкотируют техосмотр 7 15.07.2022, 21:25

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Что происходит на СТО страны?

За первое полугодие 2022 года более 16 тысяч автовладельцев Гродненщины получили предупреждение за отсутствие допуска на участие в дорожном движении. Из них 1432 человека совершили нарушение повторно, пишет autogrodno.by.

Водители региона продолжают игнорировать обязанность прохождения технического осмотра своего автомобиля.

Ттолько в Гродно на учете стоит около 166 тысячи автомобилей (550 тыс в регионе), при этом за первые шесть месяцев 2022 года на всю область выдано около 122 тысячи допусков на участие в дорожном движении.

В прошлом году было 143 тысячи. Соответственно цифры уменьшаются: результаты 2022 года на 21 тысячу меньше ( это 15%), чем за аналогичный период 2021-го.

Однако, специалисты утверждают, что для такой ситуации есть объяснение.

Олег Радикевич, начальник филиала УП "Белтехосмотр" в Гродненской области:

– Это падение обусловлено тем, что многие автовладельцы получили допуск к участию в дорожном движении на 24 месяца. Соответственно, они приедут к нам только в следующем году. Если взять в целом по республике, то филиал Гродненской области находится в лидирующем положении, т.к. процент падения в других регионах гораздо больше, чем у нас , порядка 30%.

Как сообщили специалисты, до конца года изменений или нововведений в регламенте прохождения ТО не планируется.

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