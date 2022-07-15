Сегодня - 612 годовщина легендарной битвы под Грюнвальдом 1 15.07.2022, 21:40

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Как великий князь Витовт и король Владислав Ягайло одержали победу над крестоносцами.

Битва под Грюнвальдом - решающее сражение «Великой войны» 1409–1411 гг., произошедшее 15 июля 1410 года. Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена, пишет сайт planetabelarus.by.

Местом для Грюнвальдского сражения была выбрана равнина между селениями Людвигово, Стебарк и Грюнвальд. Окрестности были пересечены большим ручьем и холмами высотой до 200 м. Великий Магистр посчитал территорию подходящей для подготовки засад и внезапных маневров. Зная о численном превосходстве противников, фон Юнгинген избрал оборонительную позицию.

Утром 15 июля 1410 года армии заняли противоположные края поля.

Начальный этап битвы в полдень, первое нападение на литовское крыло

и контрнаступление после уничтожения армии Ордена.

Погодные условия складывались не в пользу Тевтонского Ордена – с утра пошел дождь, намочивший порох для бомбард. Жара, наступившая в полдень, изматывала крестоносцев, стоявших в открытом поле. Поражение в битве под Грюнвальдом нанесло огромный урон крестоносцам. Погибла вся элита Ордена – 205 рыцарей-братьев, включая Великого Магистра. Было убито 8 тысяч воинов из числа вассалов и союзников. Пленниками стали 14 тысяч крестоносцев.

Несмотря на поражение, крестоносцы смогли выдержать двухмесячную осаду столицы и понесли лишь незначительные территориальные потери в результате Торуньского мира 1411 года. Территориальные споры продолжались до заключения Мельнского мира 1422 года. Тем не менее Тевтонский орден так и не смог оправиться от поражения, а жесткие внутренние конфликты привели к экономическому упадку...

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