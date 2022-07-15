Названы пять продуктов для снижения уровня холестерина 2 15.07.2022, 22:15

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Все они хорошо известны белорусам.

У многих людей в крови повышен уровень холестерина. Это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые в настоящее время являются основной причиной смертности. Но есть и хорошие новости. С помощью правильной диеты можно снизить уровень холестерина и сохранить здоровье сердца, пишет medicina.ua.

Существует множество противоречивых мнений о том, какие продукты повышают уровень холестерина. На самом деле, нет никакой необходимости отказываться от любимых блюд – будь то яйца, сыр, шоколад или красное мясо. Главное, не выходить за рекомендованные рамки потребления жиров. Есть другой, более удобный способ – добавить в свой рацион пять особенных продуктов. Это позволит вам заметно снизить уровень холестерина за три месяца.

Пищевые волокна

В бобовых культурах содержится большое количество пищевых волокон, которые не перевариваются в желудочно-кишечном тракте. Пищевые волокна способны связываться с холестерином и выводить его из организма. Кроме того, они снижают всасываемость насыщенных жиров в кишечнике. Ещё один источник пищевых волокон – цельнозерновой хлеб. В день необходимо получать 18 грамм пищевых волокон. Эту норму можно набрать благодаря овсяной каше, куску цельнозернового хлеба и столовой ложке бобовых. Пищевые волокна содержатся также в овощах и фруктах.

Орехи

Большинство орехов, включая миндаль, грецкие орехи, арахис, помогают снизить уровень холестерина. Но при этом стоит воздержаться от соленых орехов, особенно если у вас есть гипертония. Почему орехи снижают уровень холестерина – пока до конца не ясно. Возможно, потому что они содержат растительные стеролы и мононенасыщенные жиры, которые защищают кровеносные сосуды от повреждений. Они также богаты пищевыми волокнами и витамином E. В день рекомендуют съедать 25-50 грамм орехов.

Соя

Соевое молоко, соевые бобы, тофу и соевые йогурты помогают печени извлечь «плохой» холестерин из кровотока. Если заменить молочные продукты и мясо соевыми аналогами, это позволит убрать из рациона насыщенные жиры.

Здоровые жиры

Оливковое масло, которое содержит преимущественно мононенасыщенные жиры, не снижает и не увеличивает уровень холестерина. Тем не менее, оно укрепляет стенки сосудов, что защищает их от вредного воздействия холестерина. Поэтому желательно заменить сливочное масло в своем рационе оливковым. Лучше всего использовать оливковое масло первого отжима. Рекомендованная доза – две чайные ложки в день.

Овсяная крупа

Овсяная крупа содержит вещества, которые называются бета-глюканы. Они формируют на стенках желудочно-кишечного тракта пленку, которая предотвращает всасывание холестерина. В день необходимо получать три грамма бета-глюканов. Это небольшая миска каши и три овсяных печенья.

Не забывай также включать в свой рацион продукты, богатые клетчаткой. Это различные овощи и фрукты, отруби, бобы, крупы, отруби. Клетчатка помогает выводить излишек холестерина из организма. Кроме того, соблюдая такую диету, ты забудешь о проблемах с кишечником.

Пей два литра чистой воды в день. Вода участвует во всех обменных процессах организма, и ее недостаток может повлечь за собой проблемы. Забываешь пить воду? Установи таймер или скачай специальное приложение — оно подскажет, когда нужно выпить стакан.

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