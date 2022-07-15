«Когда нам действительно понадобилась господдержка, мы ее лишились» 1 15.07.2022, 22:26

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История многодетной мамы из Жодино.

В редакцию ex-press.by пришло письмо от многодетной мамы из Жодино. В нем она рассказала, как ее семья лишилась господдержки именно тогда, когда в ней больше всего нуждались, и как это повлияло на выбор старшего ребенка получать высшее образование за границей.

«Мы - многодетная семья, я и муж - работаем, и своих троих детей родили не для материнского капитала. Но вот уже несколько дней мы больше не имеем статус «многодетная семья» в Беларуси - старшей дочери в июле исполнилось 18 лет. Дочка успешно сдала тесты и могла стать студенткой практически любого ВУЗа страны. Нам предстояли хлопоты по ее устройству в Минске. Только вот призадумались...

Хорошо, если дадут общежитие. Но, скорее всего, нет, потому что живем в Жодино. Он еще в моем студенчестве считался чуть ли не пригородом Минска, а потому жодинцы-первокурсники, в основном, ездили из дома на занятия. Если общежитие не дадут, то, кроме съемной квартиры, нам нужны будут и всякие бытовые вещи, и книги, и одежда. Но государство решило: 18 лет, и теперь «ты все сама-сама». Особыми льготами и выплатами мы не пользовались и прежде. Вернее, та помощь, которую нам давало государство, не делала погоды для нашего бюджета. Но именно теперь, когда наступило такое время, когда нам действительно понадобилась поддержка, мы ее лишились.

С 1 июля 2022 года в рамках подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы в территориальном центре социального обслуживания населения начался прием документов для выплаты единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей. Помощь окажут в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего образования.

Неизвестно, каким будет бюджет прожиточного минимума с 1 августа, но пока он 311 рублей 15 копеек. То есть на одного ребенка многодетная семья получит около 100 рублей. С такой суммой трудно подготовить ребенка к школе, а тем более, когда ребенок - студент. В прошлом году на эту помощь я могла хотя бы купить ребенку рюкзак, тетрадей и носки. Кроме собственного заявления на помощь, каждый год надо было предъявлять копии документов, подтверждающих наличие троих и более детей. И обязательно сходить в школу, взять справки на каждого учащегося. Теперь мне все это не надо делать, так как мы больше не многодетная семья. Кстати, и так называемое бесплатное питание младшим детям в школе больше не положено, так как старшей уже исполнилось 18.

Только не надо говорить, что "дареному коню в зубы не смотрят". Моя сестра в этом году уехала в Польшу с ребенком. И - о чудо! Она не гражданка страны, но ее ребенок (единственный у родителей), как только был прописан, сразу стал получать помощь - 500 злотых. Это более 100 евро! От государства, которое даже не может рассчитывать, что ребенок будет работать на него. Я уже не говорю о той помощи, которую их семья получает как беженцы. И, кстати, 300 злотых к учебному году здесь получает каждый (!) учащийся.

…Моя старшая дочь уже уехала в Польшу. Она будет получать европейское образование и, скорее всего, страна, в которой она живет и учится, не оставит ее без поддержки».

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