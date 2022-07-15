закрыть
15 июля 2022, пятница, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Когда нам действительно понадобилась господдержка, мы ее лишились»

1
  • 15.07.2022, 22:26
  • 2,016
«Когда нам действительно понадобилась господдержка, мы ее лишились»

История многодетной мамы из Жодино.

В редакцию ex-press.by пришло письмо от многодетной мамы из Жодино. В нем она рассказала, как ее семья лишилась господдержки именно тогда, когда в ней больше всего нуждались, и как это повлияло на выбор старшего ребенка получать высшее образование за границей.

«Мы - многодетная семья, я и муж - работаем, и своих троих детей родили не для материнского капитала. Но вот уже несколько дней мы больше не имеем статус «многодетная семья» в Беларуси - старшей дочери в июле исполнилось 18 лет. Дочка успешно сдала тесты и могла стать студенткой практически любого ВУЗа страны. Нам предстояли хлопоты по ее устройству в Минске. Только вот призадумались...

Хорошо, если дадут общежитие. Но, скорее всего, нет, потому что живем в Жодино. Он еще в моем студенчестве считался чуть ли не пригородом Минска, а потому жодинцы-первокурсники, в основном, ездили из дома на занятия. Если общежитие не дадут, то, кроме съемной квартиры, нам нужны будут и всякие бытовые вещи, и книги, и одежда. Но государство решило: 18 лет, и теперь «ты все сама-сама». Особыми льготами и выплатами мы не пользовались и прежде. Вернее, та помощь, которую нам давало государство, не делала погоды для нашего бюджета. Но именно теперь, когда наступило такое время, когда нам действительно понадобилась поддержка, мы ее лишились.

С 1 июля 2022 года в рамках подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы в территориальном центре социального обслуживания населения начался прием документов для выплаты единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей. Помощь окажут в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего образования.

Неизвестно, каким будет бюджет прожиточного минимума с 1 августа, но пока он 311 рублей 15 копеек. То есть на одного ребенка многодетная семья получит около 100 рублей. С такой суммой трудно подготовить ребенка к школе, а тем более, когда ребенок - студент. В прошлом году на эту помощь я могла хотя бы купить ребенку рюкзак, тетрадей и носки. Кроме собственного заявления на помощь, каждый год надо было предъявлять копии документов, подтверждающих наличие троих и более детей. И обязательно сходить в школу, взять справки на каждого учащегося. Теперь мне все это не надо делать, так как мы больше не многодетная семья. Кстати, и так называемое бесплатное питание младшим детям в школе больше не положено, так как старшей уже исполнилось 18.

Только не надо говорить, что "дареному коню в зубы не смотрят". Моя сестра в этом году уехала в Польшу с ребенком. И - о чудо! Она не гражданка страны, но ее ребенок (единственный у родителей), как только был прописан, сразу стал получать помощь - 500 злотых. Это более 100 евро! От государства, которое даже не может рассчитывать, что ребенок будет работать на него. Я уже не говорю о той помощи, которую их семья получает как беженцы. И, кстати, 300 злотых к учебному году здесь получает каждый (!) учащийся.

…Моя старшая дочь уже уехала в Польшу. Она будет получать европейское образование и, скорее всего, страна, в которой она живет и учится, не оставит ее без поддержки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина