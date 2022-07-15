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Завтра днем будет до +23°С

  • 15.07.2022, 22:45
Завтра днем будет до +23°С

Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие дни.

16 июля погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, пишет pogoda.by.

В дневные часы в отдельных районах страны прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17 июля скажется влияние атмосферных фронтов смещающихся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. Местами по стране прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +15..+21°С.

18 июля погоду в стране обусловит неустойчивая воздушная масса Балтийского происхождения. Облачно с прояснениями. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +16°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.

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