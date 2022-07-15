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Последнее крупное месторождение нефти в РФ продали в китайский офшор

  • 15.07.2022, 23:00
Последнее крупное месторождение нефти в РФ продали в китайский офшор
иллюстрационное фото

Других месторождений с подобной ресурсной базой в Pоссии не осталось.

Крупнейший проект по добыче новой нефти в рф — «Восток Ойл», которым занимается Роснефть, получил нового совладельца из главного офшора Китая.

Швейцарский сырьевой трейдер Trafigura, давний партнер Роснефти, порвавший связи с компанией после начала войны, продал свою 10-процентную долю в проекте никому не известной гонконгской компании Nord Axis Limited, пишет Finanz.

Зарегистрированная меньше четырех месяцев назад и с тех пор трижды сменившая гендиректора, Nord Axis приобрела актив, за который Trafigura два года назад заплатила $7 млрд.

Зарегистрировавший Nord Axis резидент Белиза Аллекс Дираж Хередия заявил Financial Times, что не имеет власти над решениями, которые принимаются в компании, а ее конечным владельцем, по его мнению, является некий «азербайджанец». Директором Nord Axis в гонкогнском реестре значится турецкий гражданин Мурат Сайын, а единственным акционером — Asia Business Consultants Ltd, зарегистрированная по тому же адресу, что и Nord Axis.

Бутерброд из гонконгских офшоров, вложенных один в другой по принципу «матрешки», стал совладельцем стратегического актива для российской экономики — нефтяного кластера на севере Красноярского края и полуострове Таймыр, суммарные запасы оцениваются в 6 млрд. тонн (44 млрд. баррелей). Это 20% от всех извлекаемых запасов нефти в стране (28,9 млрд. тонн).

Других месторождений с подобной ресурсной базой в Pоссии не осталось. В 2017 году Роснедра продали последнее месторождение из категории «крупных» — Эргинское в Ханты-Мансийском автономном округе. Впрочем, его запасы почти в 60 раз меньше, чем у «Восток Ойл» (103 млн. тонн).

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