Зеленский: Спокойных ночей у оккупантов не будет 15.07.2022, 23:55

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Президент Украины пообещал россиянам ответ на ракетные удары.

Российские оккупанты будут отвечать за удары по Виннице и другим городам Украины. Вооруженные силы Украины обязательно это обеспечат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении к украинцам.

Глава украинского государства отреагировал на объявление Еврокомиссии о содержании нового пакета санкций против России. Он подчеркнул, что жесткие европейские санкции должны быть ответом на российские ракетные удары по городам Украины.

"Свою часть ответа обязательно обеспечат ВСУ. Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном уровне, и на международном уровне мы сделаем все, чтобы убийцы отвечали за содеянное", - подчеркнул Зеленский