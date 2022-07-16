К падению режима Путина приведут два фактора 1 16.07.2022, 8:08

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Каждый из них достаточно вероятен.

Диктаторский режим президента РФ Владимира Путина потерпит падение, и это произойдет благодаря двум факторам.

Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко 24 каналу.

При этом Яковенко не исключает, что режим правления в РФ свергнуть не смогут.

Он отметил, что Российская Федерация имеет иммунитет к санкциям, хотя эти ограничения сильно бьют по экономике и уровню жизни в стране, но они сами по себе не приведут к падению режима. Он считает, что к падению режима Путина могут привести лишь два фактора.

"Как известно из истории, фашистские режимы исчезают после того, как они терпят тотальное военное поражение или после смерти диктатора", – сказал Яковенко.

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