В Одессе российская ракета попала в гражданский объект, вспыхнул масштабный пожар 2 16.07.2022, 8:13

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Появились первые подробности.

Утром в субботу, 16 июля, Одесса подверглась новому ракетному удару со стороны России. В городе раздались взрывы и в небо мгновенно поднялось облако черного дыма – в одном из микрорайонов вспыхнул сильный пожар.

Прилет подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале. Удар пришелся на гражданский объект – склад торговой компании, без пострадавших.

"Одесса. Не выкладываем видео и фото из локаций происшествия. На месте пожара работают спасатели", – заявил чиновник.

В сети все же появились первые кадры с прилета. На них заметны огонь и столб густого дыма, поднимавшегося над зданиями, которые замаскировали с помощью редакторов.

Локацию люди не указывали, лишь отмечали, что речь идет о сильном ударе по городу и о лютом пожаре после него.

"Удар был как минимум двумя ракетами", – утверждали одесситы.

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили удар РФ по Одессе. Враг задействовал самолеты стратегической авиации Ту-95, бил из направления Ставрополья. Ракета, предварительно Х-101, попала в склад производственно-торговой компании. Там вспыхнул пожар на площади около 1000 кв. м.

Со своей стороны Братчук уточнил, что пострадавших в результате действий агрессора нет. Охранники гражданского объекта соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. На месте продолжается спасательная операция.

Отметим, что очередная атака РФ по Одессе произошла во время объявленной около 04:00 в субботу воздушной тревоги. После взрывов в городе ее отменили в 05:10.

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