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В Беларуси заметно ускорилось падение реальных доходов населения

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  • 16.07.2022, 8:14
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В Беларуси заметно ускорилось падение реальных доходов населения

Это происходит на фоне стремительного роста цен.

В Беларуси ускорилось падение реальных доходов населения. В январе-мае этот показатель снизился на 2,1% к аналогичному периоду прошлого года. Это следует из данных Белстата. Месяцем ранее эти доходы также были в минусе — 0,2%, пишет zerkalo.io.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которому определяется благосостояние населения. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные к уровню инфляции.

Реальные доходы населения начали падать в некоторых регионах еще в первом квартале. В январе-марте этот показатель ушел в минус в четырех областях — Могилевской, Витебской, Гродненской, Брестской. Это произошло впервые за последние 5 лет упали реальные доходы населения.

За апрель ситуация с реальными доходами населения ухудшилась, а за май стала еще хуже.

Снижение реальных доходов происходит на фоне снижения зарплат и пенсий, а также разогнавшейся инфляции.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 22,3%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,8%, сообщает Белстат.

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