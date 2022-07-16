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Лукашенко уже ждут со свинцом

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  • Кирилл Сазонов
  • 16.07.2022, 8:33
  • 9,588
Лукашенко уже ждут со свинцом

Усатого таракана встретят по полной программе.

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продолжены. До 23 июля с возможностью пролонгации. Кстати, это уже двенадцатое «продление учений». То есть по факту в полной выкладке, с боекомплектом, техникой, военных Беларуси перебросили к нашим границам «на учения». Потом оставили еще. Потом еще. И так 12 раз.

В места постоянной дислокации их не возвращают, хотя по плану давно пора. Почему? Зачем они остаются на границе с Украиной? Вопрос простой и ответ очевидный. Кстати, имеющимися силами дело не ограничивается. В Ельск прибывает еще один эшелон с техникой. Уже на учения, а на «усиление границы». С Украиной, ага. А на Барановичи вертолетами перебросили российских пилотов. И туда тоже зашел эшелон с техникой. Мы прекрасно понимаем смысл таких «учений». Ждет усатый таракан, когда Питун оккупирует Донецкую область. Чтобы принять участие во «второй фазе спецоперации».

Да, мы прекрасно это знаем. И генерал Наев подтвердил — знаем и встретим. Присоединяюсь к словам генерала. Встретим, как положено. Мало не покажется. Готовы и ждем. Да и не факт, что с Донецкой областью у Питуна так легко срастется. Там тоже встречают по полной программе. Так что повоюем еще. ЗСУ уже себя показали и дальше не подведут народ Украины…

Кирилл Сазонов, site.ua

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