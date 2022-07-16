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Оккупанты показали, как в белорусском Мозыре готовились к штурму Гостомеля

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  • 16.07.2022, 8:47
  • 5,284
Оккупанты показали, как в белорусском Мозыре готовились к штурму Гостомеля

На видео российские военные загружаются в грузовики и вертолеты с буквой V.

В российском пропагандистском телеграм-канале появилось видео российских войск, отправляющихся на штурм Гостомеля на Киевщине утром 24 февраля.

Утверждается, что на видео 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения Воздушно-десантных войск РФ. Погрузка войск проходила на аэродроме в Мозыре.

На видео российские военные загружаются в грузовики и вертолеты с буквой V. Показан полет, высадка и штурм аэропорта «Антонов» в Гостомеле.

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