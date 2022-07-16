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Зазеркалье для безумных

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  • Валерий Калныш
  • 16.07.2022, 8:53
  • 4,170
Зазеркалье для безумных
Валерий Калныш

Как российские власти скрывают свои провалы за примитивным «новоязом».

В России, уж извините за неоригинальность мысли, во всю процветает оруэлловщина. Одна из ее особенностей – новояз.

Его смысл не только в том, чтобы придумать новые слова, а так изменить язык, чтобы его использование не могло бы вызвать оппозиционность режиму.

Помним мы и о "негативном всплытии" крейсера "Москва", и о "негативном вознесении" патриарха Кирилла, когда упал на скользком полу. Есть этот новояз и в деловом секторе России.

Сегодня в их парламенте (извините) выступал министр промышленности и торговли мантуров, которого сделали вице-премьером. Ну и назвал главную цель рашистской экономики на этом этапе: "Нужно совершить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета".

Переводим понятным языком. Весь мир нас послал, надо теперь как-то самим, поэтому давайте вместе подумаем, что мы можем сделать из того го*на и палок, которых у нас достаточно?

Но это не все! По его мнению, импортную технику и оборудование нужно постепенно вытеснять с рынка. Идиот. Правильный перевод: производители идут, закрывают производства, оставляют нас без комплектующих, так что давайте сделаем вид, что это мы их послали. И да, помним, что го*на и палок у нас много!

А еще в новоязе нужно "правильно" подавать цифры. Их министр сегодня гордо сообщил, что более 43% потребности в орфанных препаратах в России удовлетворяют российские компании. А вот о 57%, большинстве, он почему-то совсем ничего не сказал.

Еще интересное прочел вчера в "Ъ". "российские сталелитейные компании в июне, по данным "Ъ", имели отрицательную рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. Так, в "северстали" сообщили, что рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке была почти нулевой (плюс 1%). Ну и ё*б же вашу мать, "отрицательная рентабельность". Убытки! У-бы-тки!

Валерий Калныш, t.me

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