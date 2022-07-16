«Достанется кому-то из должностных лиц Зимбабве» 2 16.07.2022, 8:58

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Экономист – о скандале с белорусской техникой в Африке.

Накануне стало известно, что в Зимбабве разгорелся скандал по поводу закупки пожарных машин из Беларуси. Сделку называют коррупционной, поскольку стоимость автомобилей сильно завышена.

Как скандал в Африке может отразиться на экономических отношениях стран?

— Если выразить в цифрах, то наши отношения с Зимбабве во внешнеторговой деятельности составляют ноль целых ноль десятых процента, – заявил экономист Лев Марголин в экспресс-комментарии «Салідарнасці». – Поэтому здесь могут пострадать частные интересы тех, кто эту сделку лоббировал, устанавливал цены в четыре раза выше, чем в Беларуси.

Если этим делом заинтересуется парламент Зимбабве, то может пострадать деловая репутация Беларуси как партнера, а также нашего почетного консула. Ну и достанется кому-то из должностных лиц непосредственно самого Зимбабве.

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