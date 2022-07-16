Россия ударила из Белгорода ракетами по своим пограничникам 10 16.07.2022, 9:01

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Целились по Харькову, но что-то пошло не так.

Вечером в пятницу, 15 июля, российские оккупационные войска снова устроили обстрел Харькова. Ракеты запускали из Белгорода, но до цели они не долетели.

Ракеты, выпущенные оккупантами по Украине, упали на территории РФ. Об этом сообщили местные СМИ и Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

Одна из ракет рухнула возле села Ясные Зори, расположенного неподалеку от российско-украинской границы. В некоторых домах выбило стекла.

"Одна ракета упала на границе. Возможно, пострадали пограничники, т.к. упало где-то недалеко от одной из полевых баз", – сказано в сообщении.

Ракеты упали на территории РФ.

Россияне были крайне возмущены тем, что ни одна из запущенных по Харькову ракет не достигла цели, а вместо этого снаряды продолжают падать на головы россиян.

"При этом в Харькове тихо – о взрывах никто не пишет и не сообщает. Так может, бл***, если они падают на нас, не стоит выпускать их, или хотя-бы не по несколько за раз. И ЛАДНО, это было единичными случаями раньше. НО ВТОРОЙ РАЗ ЗА ДЕНЬ, ПРИЧЕМ ПОДРЯД – вы из чего эти ракеты делаете?" – возмущались в сети.

Напомним, что в ночь на четверг, 7 июля, российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Харькова. Ракеты по городу традиционно запускали из Белгорода (РФ). Однако в тот раз что-то тоже пошло не по плану россиян – две ракеты упали через несколько секунд после взлета.

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