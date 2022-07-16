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В Минске нашли «моряка из Лондона», писавшего женщинам любовные письма

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  • 16.07.2022, 9:06
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В Минске нашли «моряка из Лондона», писавшего женщинам любовные письма

Часть полученных от них денег мошенник вложил в криптовалюту.

Эта мошенническая схема стара как мир: иностранцы пишут женщинам любовные письма, а потом якобы оказываются в сложной ситуации и просят помочь деньгами. Недавно оперативники задержали одного такого «моряка», который завел виртуальный роман с 55-летней минчанкой, пишет onliner.by.

Женщина сама обратилась в милицию и призналась, что стала жертвой мошенничества в соцсетях. Ей написал «Давид», он признавался в любви и обещал приехать.

В одном из писем поклонник рассказал, что отправил минчанке подарок со 100 кг бижутерии, но посылку задержала таможня. Чтобы ее получить, женщине нужно было заплатить штраф. Минчанка взяла кредит и перечислила 7,5 тыс. рублей на указанный счет, после чего мужчина на связь не выходил.

Обычно привлечь к ответственности иностранцев, которые работают по такой схеме, практически невозможно. Но в этот раз мошенник работал из Беларуси — им оказался 20-летний парень, который жил в Минске с девушкой. Часть криминальных денег он вложил в криптовалюту.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Милиция проверяет причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

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