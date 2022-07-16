В Беларуси еще больше вырос дефицит врачей и медсестер 16.07.2022, 9:21

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Отток медицинских работников бьет все рекорды.

В Беларуси продолжает расти дефицит медработников. Сейчас наниматели по всей нуждаются почти в 3,5 тыс. медсестер. При этом также выросла нехватка врачей-специалистов.

Журналисты zerkalo.io изучили, сколько сейчас не медработников и на какие деньги их готовы брать на работу.

В целом по стране на 16 июля требуется 3929 врачей-специалистов. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. Для сравнения: на 22 июня требовалось 3905 таких специалистов, а на 29 мая — 3754.

Если смотреть ситуацию с медицинскими кадрами по регионам, то в Брестской области, к примеру, не хватает 475 врачей-специалистов, в Минской — 538, а в Минске — 1104.

По 2,8 тыс. вакансиям готовы платить зарплату до 1000 рублей. Однако наниматели обычно указывают суммы до уплаты налогов. При этом для медиков зачастую прописывают занятость больше, чем на одну ставку.

Для медсестер сейчас открыто 3445 вакансии. К примеру, на 22 июня их насчитывалось 3393 вакансии, а на 29 мая — 2310.

Больше всего вакансий для медсестер сейчас заявлено в Минске — 1332. В Витебской области требуется 278 таких работников, в Брестской — 344, а в Минской — 355.

По 2305 вакансиям для медсестер обещают зарплату до 700 рублей.

Напомним, с 1 июля для медработников отменили ковидные доплаты, но ввели для них новую надбавку.

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