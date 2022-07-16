Ресурсы Путина очень ограничены Кирилл Рогов

16.07.2022, 9:46

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Что это значит для Украины?

Меня здесь все время обвиняют в пессимизме и пораженчестве. Я не очень понимаю, где сегодня располагаются оптимизм и пессимизм.

Вот, например, одна из центральных стратагем президента путина заключается в том, чтобы нанести максимальный вред Украине, убив как можно больше людей, уничтожив как можно больше строений, инфраструктуры и экономики. И таким образом показать всем, что сопротивление требованиям зла бесполезно и нерационально.

При этом я не просто убежден, а понимаю, что за все это России придется заплатить. Ответным экономическим и человеческим ущербом. Придется заплатить тем самым людям в России, которые как раз считывают путинское предупреждение и считают, что злу нерационально сопротивляться, если оно могущественно.

Что лучше делать вид, что ты его не замечаешь, не видишь и не имеешь к нему никакого отношения, разумеется. Но России придется за это заплатить, и мы не можем в этом ничего изменить. – Оптимизм это или пессимизм?

Я считаю, что поддержка войны в России является ненадежной и хрупкой. И российский обыватель внутренне готов к тому, чтобы осудить путина за эту войну, когда поймет, что издержки войны слишком высоки. Но это его не спасет. И смутное сознание этого факта и удерживает его от такого признания пока. – Оптимизм это или пессимизм?

Собственно в этом и состоит на данном этапе стратегия путина: совершить как можно больше преступлений от имени России и этим закрепить ее неразрывную связь с собой. Такая всероссийская нечаевщина. – И понимание механизма этой стратегии – это, наверное, оптимизм, не так ли?

Мне кажется, что ресурсы путина для ведения войны очень ограничены. И именно поэтому мы увидим в ближайшие месяцы – с июля по октябрь – ее эскалацию. От введения обязательного призыва для исполнения функций в рамках "специальной операции" 15 июля до полного отключения газа Европе. И далеко не факт, что Европа устоит перед этой угрозой. – Это, наверное, пессимизм. (Только, российские люди, пожалуйста, не учите Европу, как жить в этом месте, разберитесь сначала с собой.)

В темные времена пессимизм – это единственная осмысленная форма оптимизма, потому что она дает какое-то понимание точки приложения и масштаба усилий необходимого сопротивления.

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

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