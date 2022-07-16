Как белорусу получить гуманитарный вид на жительство в Польше: подводный камень и пути обхода 3 16.07.2022, 10:05

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Из-за технических проблем подать заявление непросто.

С 9 июля Польша упростила процедуру получения временного вида на жительство для белорусов с гуманитарными визами. Но есть нюанс: из-за технических проблем подать заявление непросто, сообщает «Белсат».

С августа 2020 года по конец 2021-го Польша приняла 23 тысячи репрессированных белорусов, а с сентября 2020 года по май 2022-го Польша выдала белорусам 340 тысяч шенгенских виз – на 30 тысяч больше всех других стран Шенгенской зоны вместе взятых. С началом войны в Украине в Польшу поехала новая волна белорусских беженцев: кто от политических репрессий в Беларуси, кто войны в стране, где было предыдущее убежище.

Как легализоваться в самой Польше

Вариантов много: по работе, обучению, волонтерству… Вскоре появится вариант для тех, кто попал в Польшу и не может вернуться в Беларусь по политическим причинам: с 1 августа Польша может начать выдавать гуманитарные визы прямо в Варшаве, с сентября – в Белостоке, Люблине и Познани. Как точно это будет происходить, пока неизвестно.

Граждане Беларуси, у которых уже есть польская гуманитарная виза (с пометкой D 21) и находятся в Польше, могут получить временный «гуманитарный» вид на жительство (pobyt czasowy) по упрощенной процедуре, сразу на три года и без оплаты гербового сбора.

Как получить «гуманитарный» вид на жительство

Подавать документы на вид на жительство нужно через отделы гражданских дел и дел иностранцев в воеводских управлениях (польские «облисполкомы»). В Мазовецком, Малопольском и Велькопольском воеводствах они называются просто отделами дел иностранцев.

В разных воеводствах разные правила: где-то нужно просто прийти лично, где-то написать на электронную почту или позвонить на соответствующий номер, где-то – сначала зарегистрироваться в электронной очереди. На сайтах отделов дел иностранцев нужно искать пункт «иностранцы» (Cudzoziemcy) или «легализация жительства иностранцев» (Legalizacja pobytu cudzoziemców), а там – «временный вид на жительство» (Pobyt czasowy). Если нет пункта о гуманитарных основаниях, выбирайте «другие обстоятельства» (Inne okoliczności). У некоторых сайтов воеводств есть только польскоязычная версия, но с польского на беларусский и русский неплохо переводит сервис Google Translate.

Ссылки на страницы соответствующих отделов здесь, но не все они актуальны. Для Куявско-Поморского воеводства настоящая страница здесь (запись в очередь здесь), Любельского – здесь, Лодского – здесь (запись в очередь здесь), Мазовецкого – здесь, Опольского – здесь, Велькопольского – здесь.

Список документов для «гуманитарного» вида на жительство не обозначен четко в инструкциях: на сайтах воеводств есть инструкции на другие виды ВНЖ (например, здесь на (сайте https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt-rus) Мазовецкого воеводства). Знакомые с процедурой говорят, что для «гуманитарного» ВНЖ нужны только заполненная анкета, три свежие фото 45×35 мм и ксерокопии всех заполненных страниц паспорта (а справки о доходе, страховке и месте жительства не нужны).

Готовьтесь, анкета большая

В заявке на вид на жительство вас попросят указать не только имя и номер PESEL, а еще много деталей: от имен отца и матери до роста и цвета глаз, наличия татуировок, а также даты и основания всех предыдущих визитов в Польшу и все визиты в другие страны за последние пять лет, и много другого.

У меня не работает!

Польские государственные интернет-сервисы далеко не всегда работают как следует: многие сайты технически устарели, много где проблемы с организацией электронных очередей. Также как в «исполкоме», бывает непросто записаться в поликлинику.

Запись в очередь на ВНЖ работает не везде: например, в Куявско-Поморском, Любельском, Лодском, Мазовецком и Велькопольском воеводствах «нет дат», на которые можно записаться, а в Опольском «система временно отключена». Люди, которые проходили такие процедуры, говорят, что «талоны» можно неделями «ловить» на сайтах, но в конце концов получить запись на какую-то дату.

В случаях, когда запись в очередь не работает, нужно пытаться созвониться с соответствующим отделом дел иностранцев или лично идти за помощью в соответствующий отдел. Еще один лайфхак: написать на электронную почту письмо – мол, что делать, не могу к вам записаться. Иногда это срабатывает и вам могут предложить даже конкретную дату визита. Такой вот индивидуальный подход.

Еще вариант – выслать документы бумажной почтой. Обязательно присылайте с уведомлением о доставке (list polecony priorytetowy). А вот к так называемым посредникам обращаться не советуем. Ни один из них не дает гарантии на успешное получение документов, но в среднем 900 злотых вы заплатите.

Попробовали сами

Проверили, как подать документы на «гуманитарный» ВНЖ на собственном опыте в Варшаве (это Мазовецкое воеводство) без участия посредников.

Записаться на подачу документов через соответствующую страницу (inpol.mazowieckie.pl https://inpol.mazowieckie.pl/login) невозможно: «нет дат». Ходят слухи, что талоны якобы появляются в определенное время, как то 18:00, час ночи или 6 утра, но в это время у нас тоже не появились слоты для записи – мы проверяли много дней подряд.

Пришли без записи спросить, что делать. В отделе на улице Маршалковской специалисты говорят записываться через интернет и отсылают к окошку «информация» на входе, но в том окошке нет сотрудника – его заменяет охранник, который консультирует посетителей. Охранник дает бумажную инструкцию (есть на польском, английском, русском, украинском языках), которая отсылает к указанному выше сайту inpol.mazowieckie.pl, (альтернативной странице https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login) или «бумажной» почте.

Сайт inpol.mazowieckie.pl не всегда загружается должным образом и иногда не дает даже сохранить заполненную форму. На это специалисты советуют зайти на сайт не с телефона, а со стационарного компьютера (или наоборот). Далеко не с первой попытки сайт все же дает заполнить форму заявки, но не дает записаться в очередь. При этом на подачу документов – очереди. То есть кто-то реально смог записаться онлайн.

В конце концов (тоже далеко не с первого раза) срабатывает «альтернативная» ссылка, обозначенная на обратной стороне инструкции: (kolejka-wsc.mazowieckie.pl https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login). Там можно записаться не в очередь Х, а в очередь А «сегодня на сегодня» или «сегодня на завтра» (второй вариант иногда не работает: «нет дат»). Время подачи заявлений – первая половина дня в будни, поэтому если работаете, будьте готовы просить отгул.

Очередь А отличается от очереди Х тем, что там только принимают готовый комплект документов и не дают никаких консультаций. Срок рассмотрения через эту очередь длиннее. Если что-то напутали или не подали, процедура затянется.

Запись по телефону или электронной почте в варшавский «облисполком» у нас не сработала. Хотя знаем тех, у кого именно по электронной почте удалось занять очередь.

Служба поддержки первого сайта inpol.mazowieckie.pl не ответила нам на письмо на электронную почту. Ответ пришел от Секретариат отдела дел иностранцев Мазовецкого воеводства. Нам посоветовали записываться через сайт inpol.mazowieckie.pl, талоны на котором появляются в 18 часов и быстро разбираются, так как количество мест в очереди ограничено из-за пандемии коронавируса. Советуют также отсылать документы бумажной почтой. О втором сайте (kolejka-wsc.mazowieckie.pl) не упоминают, но относительно работы отдела дел иностранцев советуют также писать через форму на (сайте https://kontaktwsc.mazowieckie.pl) воеводства.

По указанному на сайте телефону работает многоязычный автоответчик, который также подсказывает: если не работает запись в электронной очереди, заявление вместе с комплектом документов (четыре фото, копии страниц паспорта и другие документы, если таковые нужны), нужно выслать бумажной почтой на адрес: 00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 3 / 5, Wydział Spraw Cudzoziemców.

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