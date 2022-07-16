Ученые выяснили, что происходит с мозгом, когда человек лжет 5 16.07.2022, 10:16

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Исследователи создали «детектор правды», работающий в режиме реального времени.

Нам всем нужен встроенный в наш мозг детектор правды, который поможет нам в режиме реального времени узнавать, когда другие лгут. Оказывается, это действительно можно сделать.

В исследовании, опубликованном в Международном журнале психологии и анализа поведения, ученые раскрывают новый интересный способ разоблачения лжецов в режиме реального времени. Чтобы понять, как это сделать, необходимо понять, что происходит с мозгом, когда мы лжем.

Предыдущие исследования на эту увлекательную тему уже показали, что, когда мы лжем, мозгу приходится работать усерднее, что увеличивает потребление энергии и временно ухудшает другие когнитивные способности. В этом исследовании группа психологов из Портсмутского университета в Англии задумалась о том, как использовать это понимание, чтобы усложнить жизнь лжецам.

Для исследования были набраны 164 человека, которые спросили их мнение по текущим острым вопросам в Великобритании, таким как то, как правительство справляется с COVID-19, выходом из ЕС, т.е. Брекситом , и работой бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Затем испытуемых случайным образом разделили на две группы: лжецы и правдорубы.

На втором этапе исследователи, все сертифицированные психологи, спросили участников об их мнении по этим взрывоопасным вопросам, чтобы выявить лжецов. Чтобы дать участникам стимул соврать как следует, они пообещали разыграть денежный приз тем, кто сможет перехитрить блестящих следователей.

Кроме того, две трети респондентов также попросили запомнить номерной знак, а половине людей в этой группе сказали, что этот номер будет очень важен для дальнейших экспериментов.

Результаты исследования показали, что люди, от которых требовалось солгать, а также запомнить номер автомобиля, гораздо хуже справлялись с этой задачей по сравнению с теми, кто лгал, не заботясь о чем-либо другом.

Профессор Альдерт Врий, социальный психолог и ведущий автор исследования, объяснил: «Это исследование показывает, что введение вторичных заданий для допроса может облегчить выявление лжи, но такие задания должны выполняться с осторожностью и изощренностью».

В этом исследовании респондентами были психологи, и упражнение было более напряженным, чем обычный разговор дома или на работе, но его авторы убеждены, что эти выводы можно применить и к внешнему миру. Это потому, что ложь требует от нас выдумывать истории и придерживаться их с течением времени.

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