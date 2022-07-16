Удастся ли остановить обезумевшие цены в Беларуси? 10 16.07.2022, 10:23

2,064

Вопреки желаниям властей курс доллара все равно будет расти.

Годовая инфляция в Беларуси в июне составила 17,6. Заметнее всего за последний год подорожали непродовольственные товары — на 19,7%, сообщает Белстат.

Продовольственные товары в годовом выражении выросли на 19,6%, а платные услуги — на 11,3%.

Заместитель председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович в эфире «Беларусь 1» заявил, что разработана программа действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контролю за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2022 год.

За первое полугодие 2022 года проведено более 1,2 тысяч проверок, итог таков: каждый пятый нарушает законодательство о ценах. Субъектами хозяйствования и должностными лицами уплачено штрафов на сумму более 1,8 млн рублей, — отметил Андрей Лобович.

«Разработаны определенные критерии (то есть, это не огульно), которые будут являться основой для принятия самых жестких мер — именно по закрытию субъектов торговли. За первое полугодие уже к 21 субъекту торговли были применены меры до приостановления деятельности. Это является действенной мерой», — считает чиновник.

Лобович ожидает, что после снижения курса доллара снизятся и поднятые ранее цены, таким образом сформируется та справедливая цена, которая будет подтверждена определенными затратами субъектов хозяйствования».

Что собой представляет программа действий по стабилизации цен на самом деле, способна ли она остановить рост цен? Журналисты «СН плюс» спросили у белорусских экономистов.

«Программа не даст эффекта, но снимет обвинения с контролеров»

— Детали программы нам, к сожалению, не известны, — говорит экономист Лев Марголин. — Из заявления чиновника следует, что у инфляции, роста цен есть объективные причины, поэтому цены будут расти и дальше.

А вот что касается предприятий торговли, то зампредседателя Комитета госконтроля обещал навести порядок. Будет выстроена система мониторинга (не просто к кому захотел, к тому и пришел с проверкой), будет выстроена система ранжирования проступков: за более серьезные нарушения последует закрытие предприятия, за менее серьезные – предупреждение и штраф.

У нас есть крупные торговые сети, весьма близкие к властным кругам, которые и пожаловались на произвольность принимаемых КГК мер. Видимо, это обстоятельство и сподвигло комитет на то, чтобы выработать целую систему контроля.

Причем ведь и сам зампредседателя признает, что эффективных мер нет. Цены растут, потому что инфляция, а импортные товары население предпочитают больше.

С контролеров требуют – они показывают действия.

— Лобович ожидает, что после снижения курса доллара снизятся и поднятые ранее цены, таким образом будет «формироваться та справедливая цена, которая будет подтверждена определенными затратами субъектов хозяйствования». Оправданы ли его ожидания?

— Если цены не откатываются назад даже после стабилизации доллара, значит, они носят обоснованный характер, как формулирует КГК. Если цена на товар выросла, хотя доллар стабилизировался, значит, причина, скорее всего, не в курсе, а в логистике. Даже там, где поторопились поднять цены и не торопятся откручивать их назад, тоже устраивают различные акции, распродажи и так далее.

Мы наблюдаем попытку систематизировать меры контроля. Сомнительно, что эта программа даст результат. Но, как минимум, контролеров не станут обвинять в том, что они ничего не делают.

«Государство попытается остановить цены, но курс доллара будет расти»

Кандидат экономических наук Виктор Терещенко назвал три причины, по которым государству не удастся остановить цены:

— Запоздалое решение или намерение установить стабильные цены, потому что курс доллара будет расти. И повлиять на этот процесс белорусская сторона не сможет никак.

Второй момент: государство не в состоянии установить контроль за всеми ценами в силу той простой причины, что у Комитета госконтроля нет ни средств, ни грамотных специалистов, чтобы охватить весь рынок. Другой вопрос, государство может попытаться установить контроль за товарами так называемой первой необходимости: где-то что-может и сработать.

И третье – у государства до сих пор нет четкой денежно-кредитной и социальной политики. Все, что говорилось на «всебелорусском народном собрании», — это общий набор слов, не более того.

Экономист считает, что привязка цен к курсу доллару вообще не оправдана:

— Возможно, команда взять цены под контроль была отдана месяц-два назад. Но сейчас они установились сами собой, ведь стабилизировался курс доллара, однако возврата к прежним показателям мы, увы, не наблюдаем.

Нельзя оценивать общее состояние экономики в привязке к доллару: импорта практически нет, нет калькуляции товара – все операции проводятся в беларусских рублях. Зачем примешивать сюда немцев, поляков, других европейцев? Цены все равно будут расти уже хотя бы потому, что каждое предприятие пытается максимально накрутить себестоимость своей продукции, чтобы потом получить максимальные оптовые, а следом – и розничные цены.

Виктор Терещенко уверен, что государство будет пытаться сдерживать цены административными методами, но «курс доллара все равно будет расти».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».