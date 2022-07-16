В небо поднялся огненный гриб: момент ракетного удара по Одессе попал на видео

В небо поднялся огненный гриб: момент ракетного удара по Одессе попал на видео1
- 16.07.2022, 10:30
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Целью российских войск стал склад производственно-торговой компании.
Российские оккупанты утром 16 июля в очередной раз атаковали Одессу. В результате ракетных обстрелов в небо поднялся гриб из пламени. Начался пожар площадью примерно в тысячу квадратных метров, пишет obozrevatel.com.
Момент "прилета" снаряда случайно попал на запись. По предварительным данным, целью российских войск стал склад производственно-торговой компании.
В Оперативном командовании "Юг" прокомментировали очередной обстрел россиянами мирного города. Удар был нанесен с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95.
К счастью, охранники склада не пострадали. После того, как прозвучали сирены, они спустились в укрытие.