В небо поднялся огненный гриб: момент ракетного удара по Одессе попал на видео 1 16.07.2022, 10:30

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Целью российских войск стал склад производственно-торговой компании.

Российские оккупанты утром 16 июля в очередной раз атаковали Одессу. В результате ракетных обстрелов в небо поднялся гриб из пламени. Начался пожар площадью примерно в тысячу квадратных метров, пишет obozrevatel.com.

Момент "прилета" снаряда случайно попал на запись. По предварительным данным, целью российских войск стал склад производственно-торговой компании.

В Оперативном командовании "Юг" прокомментировали очередной обстрел россиянами мирного города. Удар был нанесен с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95.

К счастью, охранники склада не пострадали. После того, как прозвучали сирены, они спустились в укрытие.

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