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Пощипанный соловей IV степени

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 16.07.2022, 10:38
  • 4,400
Пощипанный соловей IV степени

Скосив глаз, пернатый вяло клюнул корм.

Рука просунулась в клетку с надписью «Россия» на подставке, в которой сидела нахохленная птаха и отсыпала ей в кормушку семечек. Скосив глаз, пернатый вяло клюнул корм.

Это – награждение Соловьева орденом за заслуги перед Отечеством IV степени. Великий геополитик рутинно вписал его фамилию в список награжденных на 30 листах.

«За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

Активное участие – да. Но образ России, формируемый Соловьевым … Что же в нем позитивного? Злобный, агрессивный, хамоватый (с теми, кто слабее), наглый, лживый. Вот образ России (точнее, начальства над страной), который Соловьев «формирует».

А вообще, если бы великий геополитик спросил Соловьева: «Рудольфыч, если бы к тебе пришел волшебник и предложил сделку - отдать все ордена, если только тебе вернут твои итальянские виллы и деньги?» Соловьев бы, верно, облобызал руку Путина и сказал, что награды Родины для него важнее всего.

Но если бы такой волшебник нашелся, то, верно, на следующий день след Соловьева из страны простыл. А Путин получил бы по почте от него награды, завернутые в державный портрет, перевязанные «георгиевской» лентой. Да еще коробку со старыми ботинками Соловьева. Совсем как начальник тюрьмы в фильме «Побег из Шоушенка».

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