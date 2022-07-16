Шойгу устроил инспекцию группировок РФ, которые воюют против Украины 8 16.07.2022, 10:39

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Российские пропагандисты показали видео без звука.

В России заявили о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск "Юг" и "Центр", задействованные в войне против Украины. Он заслушал доклады командующих группировок.

Также Шойгу приказал усилить боевые действия в Украине. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, передает obozrevatel.com.

"Шойгу проинспектировал группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи спецоперации, сообщает Минобороны России. На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач", - отмечено в сообщении.

Также Шойгу отдал приказ о наращивании интенсивности боевых действий российской оккупационной армии "на всех операционных направлениях".

"Шойгу дал указания по наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях на Украине, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов", - пишут пропагандисты.

Сообщения об инспекции Шойгу пропагандисты проиллюстрировали видео - уже традиционно оно без звука.

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