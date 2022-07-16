ВСУ минируют приграничные участки из-за возможного вторжения со стороны Беларуси 3 16.07.2022, 10:53

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Oсобое внимание уделяется системам противотанкового огня и противовоздушной обороны.

В Северной операционной зоне продолжаются мероприятия по усилению обороны и совершенствованию уровня защиты границ. Ситуация полностью контролируется Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

"Наши защитники ежедневно и каждую ночь выполняют мероприятия по укреплению оборонительных позиций. Отдельно увеличивают количество минно-взрывных заграждений и их плотность на угрожающих направлениях", - сказал командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, в настоящее время на всех без исключения участках данной местности обстановка полностью контролируется ВСУ, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов.

Как отметил Наев, особое внимание уделяется улучшению системы комплексного огневого поражения противника, системам противотанкового огня и противовоздушной обороны.

По его словам, все задействованные в выполнении задач военнослужащие и органы военного управления готовы к адекватному реагированию на угрозы с любого направления.

Напомним, Беларусь продолжила военные учения вблизи границ Украины минимум до 23 июля.

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