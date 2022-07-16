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Путин предъявил ультиматум, но его армия уже в панике

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  • 16.07.2022, 11:03
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Путин предъявил ультиматум, но его армия уже в панике

HIMARS показали, какие удары можно наносить в далеком тылу врага.

Российские оккупанты намерены продолжать "спецоперацию" в Украине. В их планах – усиление военного потенциала, новая волна мобилизации, полный захват Луганской и Донецкой областей, а также юга нашей страны. Глава Кремля Владимир Путин фактически предъявил Киеву ультиматум: либо Украина соглашается на переговоры на условиях Москвы, либо Кремль начинает масштабное наступление на ключевых направлениях.

Для давления агрессор использует в том числе и массированные ракетные удары по городам нашей страны. Но все эти планы крайне трудно реализовать. Сегодня возможности украинской армии существенно возросли. Она может не только проводить контратаки, но и окружать врага, внося в его ряды панику и заставляя бежать из оккупированных городов и сел.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Институт изучения войны заявил о том, что российские войска готовят масштабное наступление. Аналитики предполагают, что после так называемой оперативной паузы начнется наступление по линии Славянск – Северск – Бахмут. Можете ли вы спрогнозировать дальнейшие действия врага? Какое направление особенно важно для него?

– РФ в настоящее время пытается продолжить стратегическую наступательную операцию, поставлена задача окончательно захватить Луганскую область – там осталось несколько населенных пунктов. Следующий этап – Донецкая область, города Северск, Славянск, Бахмут, Краматорск. Там сосредоточены основные усилия.

Недаром 15 июля собирались Совет Федерации и Госдума РФ, которые приняли новые решения по усилению военного потенциала России – переход экономики на военные рельсы, возможно, расширение перечня оснований для мобилизации отдельных категорий граждан. Потому что в России – очень большой дефицит личного состава.

Путин может сделать политические заявления о продолжении "спецоперации" в направлении Донецка и южных регионов Украины. Он хочет заявить о статус-кво: о полностью контролируемых Донецкой и Луганской областях, о южном коридоре, который он будет добивать и дальше и ставить вопрос мирных переговоров, но на их условиях.

Это не только формат военных действий. Это еще и важная составляющая, которая ставится как условие мирных переговоров. Ультиматум Путина таков: либо в ближайшие полторы-две недели мы начинаем масштабное наступление на Донецк, усиливаем давление на Харьков и на юг, либо переговоры на наших условиях.

Условия этих переговоров уже озвучены в России. Это признание Донецкой и Луганской "республик", которые они намерены полностью захватить, далее "демилитаризация" и невступление в НАТО и третье – статус-кво по захваченным территориям, которые сейчас контролирует Россия, – Херсонской, Запорожской, Харьковской областям.

На это сейчас направлена не только военная подготовка наступательных операций, но и угрозы Путина, и обстрелы по всем регионам, включая Винницу, Николаев, Харьков. Теперь они будут бить по центральным и западным областям Украины.

– У врага есть желания и планы, но насколько это согласуется с реальными возможностями? Президент Зеленский отдал приказ освободить юг нашей страны, и, наверное, неслучайно. Возможно, это связано с поставками вооружений от союзников. Как будут развиваться события в ближайший месяц, до конца лета? Можем ли мы ожидать перелома в войне?

– Все озвученные планы России – малореализуемые, за исключением, возможно, частей Луганской и Донецкой областей. У Украины – мощный кадровый потенциал, около миллиона военнослужащих. Мы уже прошли этап обучения и слаживания, мы проводим ротацию и готовим специальные подразделения для тактических и стратегических наступательных операций.

Вооружения поступают уже более системно, не по ленд-лизу, а по прямым соглашениям, заключенным с представителями стран "рамштайнской" группы. Это и высокоточные ракеты, и дальнобойные самоходные гаубицы на тягачах, радиотехнические средства, танки, беспилотники. Это техника на уровне пятого-шестого поколения. Технологически это намного выше, чем вооружения, техника и ракетные системы РФ.

HIMARS показали, какие удары можно наносить в далеком тылу врага. Это 80 км, по морю – до 120 и 250 км. Это предпосылка не только для обороны, например, на восточном направлении, на Донецком и Харьковском, но и для задействования объединенных сил в направлении Херсона и Запорожской области.

Президент дал общий ориентир. Конечно, я считаю, что он не должен был озвучивать цель прямо. Такие указания должны даваться скрыто, а действия должны быть внезапными для противника. Можно использовать и отвлекающую информацию даже на уровне высших политических и военных руководителей, что удар будет наноситься в одном месте, но по факту наносится в другом.

Это предпосылки не прямой атаки, например, по Херсону, по Мелитополю, а обходные маневры, контратаки, в том числе с тыла. Когда будет угроза окружения врага, они побегут, поскольку никто не будет защищаться в чужом городе. Никто не будет держаться за города в окружении, потому что тут перспективы весьма печальны.

В наступательных операциях по Херсону нам сейчас очень важно привести врага в окружение и панику. Тогда можно ожидать, что и на Запорожском, и даже на восточном направлении паника врага будет порождать цепную реакцию и приведет к отступлению.

Это добавит неуверенности другим оккупационным войскам в других украинских регионах, на других стратегических направлениях.

– Сегодня враг все чаще наносит ракетные удары по мирным целям в Украине, в результате гибнут люди, наносится ущерб инфраструктуре страны. Что остается делать нам? Ждать, когда у оккупанта закончатся ракеты?

– Прежде всего, необходимо использовать возможности Украины для стратегического наступления и сеять в рядах врага панику. Если они побегут, то продолжат стрелять, но уже с перспективой поражения. Они будут просто отстреливаться ракетами, а это уже не так эффективно. То есть первое – удар наших войск на стратегических направлениях.

Второе – усиление системы противовоздушной обороны. Тут свою роль должны сыграть противоракетные системы, которые поступают из скандинавских стран, Британии и Германии. Это системы, превосходящие израильский "Железный купол". Они смогут обеспечить сбивание 90% всех тактических и баллистических ракет врага.

Третье – мощная консолидация всех сил. Не только США, Британии, но и стран третьего мира, которые выступают за мирное урегулирование. Тут есть мотивация не только для ООН, неэффективно выступающей против таких ударов, но и для стран-участниц ООН.

С этими странами надо активно общаться и вырабатывать модели давления на Путина, чтобы таких ударов не было. Потому что они не обоснованы ни военными целями, ни тактическими целями России. Это просто террор и геноцид. Необходимо, чтобы все страны выступили мощным фронтом, особенно те, которые влияют на Путина в экономическом, энергетическом и политическом плане.

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