Редкое явление: небо над Антарктидой окрасилось в розовый цвет 16.07.2022, 11:04

Ученые рассказали, в чем причина необычного природного явления.

Небо над Антарктидой окрасилось в интенсивный розовый цвет. Первым фото необычного явления природы опубликовал Стюарт Шоу, работающий техником на новозеландской антарктической базе "Скотт".

"Хотите верьте, хотите нет, но я не редактировал эти цвета, они почти такие, какими мы их видели, — сказал Шоу в интервью The Guardian. — Это невероятно".

Национальный институт водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) объяснил это явление наличием в атмосфере.аэрозолей, поднявшихся в воздух во время извержения подводного вулкана Тонга в начале 2022 года.

"Стратосферные аэрозоли могут циркулировать по земному шару в течение нескольких месяцев после извержения вулкана, рассеивая и искривляя свет, когда солнце опускается или поднимается за горизонт, создавая свечение в небе с оттенками розового, синего, пурпурного и фиолетового", — отметили в институте.

Его сотрудники отследили наличие аэрозолей в небе над станцией "Скотт" 7 июля, обнаружив, что их там очень много.

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