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Названы лучшие места для семейного отдыха в Беларуси

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  • 16.07.2022, 11:11
Названы лучшие места для семейного отдыха в Беларуси

Весело и интересно будет всем.

Летом хочется отдохнуть где-нибудь подальше от города и машин. Если ребенка оставить не с кем и приходится брать его с собой, нужно место, где комфортно будет и детям, чтоб для них тоже нашлись развлечения. Журналисты сайта zerkalo.io сделали подборку, в которой рассказали, где в Беларуси мамам и папам можно отдохнуть вместе со своими чадами — как маленькими, так и подростками — чтобы весело и интересно было всем.

Беловежская пуща с краснокнижными зубрами

Зимой сюда едут в гости к Деду Морозу, летом — на отдых на природе. В национальном парке есть несколько мест, где можно остановиться, — гостиничные комплексы «Каменюки» и «Жарковщина», Гостиницы № 2 и «Выгоновское». Здесь также есть гостевые комнаты на базе лесничеств, дом рыбака «Лавы» и дом охотника «Переров». На территории — кафе, закусочные и рестораны.

Можно не бронировать номер, а взять в аренду палатку, спальные мешки, все необходимое для готовки на костре и отдыхать на природе. Изучать природу самого известного в стране парка — есть маршрут с описанием достопримечательностей, тут выдают на прокат велосипеды, палки для скандинавской ходьбы, ролики для детей и взрослых, малышам — электромобили. Для активного отдыха — спортинвентарь.

Также здесь есть сауна, бильярд, спорткомплекс «Зубр» с площадками для командных игр и теннисным кортом, можно ходить в тренажерный зал и бассейн, если боитесь пропустить тренировки. А пока взрослые заняты, дети могут побыть в детской комнате или на площадке.

Во время прогулки по лесу здесь можно встретить животных, в том числе зубров, оленей, косуль, рысей, зайцев, барсуков, ежиков. Если не посчастливилось их встретить, то можно посмотреть на них в экскурсионных вольерах. Еще на территории находятся музеи природы и археологии.

Усадьба «Каролинский фольварок Тызенгауза»

Поездка туда — еще одна возможность на время выйти из городского ритма и побыть в тихом, спокойном и приятном глазу месте. Усадьба стоит в деревне Каролино, что в трех километрах от Гродно. Рядом — берег реки Татарка и озеро Юбилейное. В деревне — уютные, старинные внешне, но современные внутри домики, оригинальная архитектура, живописные лужайки для прогулок, а вокруг — природа.

На месте можно поиграть в бильярд, арендовать беседки с мангалом, сходить в баню или сауну, любителям истории — на экскурсию в местный музей. Родители могут научить ребенка рыбачить в озере, покататься вместе на катамаране, поиграть в баскетбол, волейбол или мини-футбол, пейнтбол, пострелять из лука. Если устали от активностей, можно засесть за настольные игры. Маленьким детям будет интересно покататься на конном дилижансе по специальным маршрутам, а детям постарше — верхом под контролем инструктора.

Владельцы усадьбы могут организовать отдых в гродненском парке аттракционов — родителей лишь просят заранее проговорить с ребенком правила поведения на аттракционах и выбрать подходящие по возрасту и росту.

Центр экологического туризма «Станьково»

Гостиничный комплекс тоже находится на берегу озера, тут восемь деревянных коттеджей, есть баня, беседки, шатер, ресторан. Аренда в сутки — от 300 до 450 рублей в зависимости от уровня комфорта дома. Можно сходить на экскурсию в «партизанский лагерь», посмотреть 500-летний дуб и загадать у него желание.

В «Станьково» здорово знакомить маленьких детей с животными птицами — их тут более 40 видов: страусы, павлины, фазаны, домашние куры; медведица Василиса, зубры и яки, олени, даже ламы, тигры, львы и муфлон. У всех животных — свои вольеры. Есть также конные прогулки, в том числе верхом.

Все площадки можно проехать на бричке или дилижансе — для детей до 5 лет это бесплатно, а вот с собакой, если взяли ее с собой на отдых, сюда нельзя.

Осматривать территорию, местную природу можно и на велосипедах. Здесь также есть прокат квадроциклов, роликов, скейтбордов. Можно также развлечься на аттракционах, детям — попрыгать на батутах, поиграть на площадке. Всей семьей — в пейнтбол.

Усадьба «Ранчо-Родео»

Еще одно место в Гродненской области (Новогрудский район), где можно отдохнуть семьей вдали от суеты и посторонних людей — в номерах усадьбы могут находиться не больше 10 человек, но на день можно приехать компанией в 20−30 человек и провести время в беседке. Территория окружена лесом.

Домики в охотничьем стиле расположены на уединенном хуторе. Аренда в сутки для двух человек обойдется минимум в 100 рублей, весь дом стоит 200 рублей в будни, в выходные — 300.

Тут тоже можно познакомить детвору с лошадями — катание входит в стоимость аренды. Или поваляться на пляже (любителям сельского отдыха — на сеновале), посмотреть окрестности на велосипедах, попробовать сплав на байдарках, пособирать ягоды и грибы в лесу, взрослым — поохотиться. На месте зарыблен пруд, пока взрослые рыбачат, устраивают барбекю или отдыхают в бане, в распоряжении детей — качели, беседки.

Дудутки

Это известный музейный комплекс старинных ремесел и технологий в Пуховичском районе, в 40 км от Минска. Здесь знакомят с жизнью белорусов в старину, традициями и самобытной кухней. На несколько дней тут можно остановиться в гостинице (простой двухместный номер стоит 80 рублей, «семейный» на троих — 100 рублей) или гостевом доме на берегу Птичи (в сутки аренда обойдется в 600 рублей, баня оплачивается отдельно). На месте есть кафе, корчма и бар, но сюда не возьмешь с собой собаку.

По территории удобно передвигаться с детской коляской. Комплекс можно осматривать как самим, так и с аудиогидом или экскурсоводом (для маленьких детей экскурсии бесплатны). На месте предлагают угощение, можно посмотреть мельницу. Для детворы есть отдельные экскурсии, без родители. Здесь их тоже покатают на лошадях, есть зоосад. И музеи с мастер-классами — гостям покажут, как мастера ткут из льна, работают гончары и кузнецы.

«Дрозды-клуб» и СПА

Этот загородный клуб находится недалеко от столицы, в агрогородке Ждановичи Минского района. Тут есть ресторан, СПА и аквазона с караоке, активный отдых для детей на свежем воздухе.

Летом тут можно ходить на пикник, проводить время на свежем воздухе, с малышами можно наблюдать за птицами, с детьми постарше — кататься на лодках, играть в волейбол.

Размещение — в отеле. Номера стоят от 140−150 рублей, в комнате можно оборудовать дополнительные места. В стоимость входит прокат велосипедов, также можно поиграть в настольный теннис (нужно бронировать заранее). А вот завтрак, посещение бассейна, хамама и сауны оплачивается отдельно, но для детей отдельные условия.

Плавучая гостиница «Полесье»

Это гостиница, расположенная на теплоходе. Отправление — из Турова в Гомельской области. Маршрут, по которому она пойдет, можно выбрать самим. Владельцы предлагают как недолгие прогулки, так и отдых на несколько дней-неделю. На борту есть обзорные площадки, кают-кампания, кухня с поварами и номера-каюты с душевыми и кондиционерами.

Тут тоже можно рыбачить, во время остановок — охотиться, а потом попросить повара приготовить выловленную рыбу или убитую дичь. Или посидеть на пикнике на берегу (мангал и дрова предоставляют).

Специальных развлечений для детей здесь нет, но они точно запомнят такое небольшое путешествие по воде.

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