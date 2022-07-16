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ВСУ «крошат» россиян и их технику: обновленная сводка потерь врага

  • 16.07.2022, 11:37
ВСУ «крошат» россиян и их технику: обновленная сводка потерь врага

«Больнее» всего оккупантам пришлось на Бахмутском направлении.

Идут 143-е сутки войны с российскими оккупантами, с начала полномасштабного вторжения в нашей стране ликвидировано уже 38140 военных РФ и уничтожено 1677 вражеских танка.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составили:

личного состава - 38140 (+140) человек,

танков ‒ 1677 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 866 (+14) ед,

артиллерийских систем – 3874 (+8) ед,

РСЗО - 846 (+4) ед,

средств ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов - 220 (+1) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 687 (+6),

крылатых ракет - 162 (+7),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2735 (+4) ед,

специальной техники – 68 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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