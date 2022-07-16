ВСУ «крошат» россиян и их технику: обновленная сводка потерь врага
- 16.07.2022, 11:37
«Больнее» всего оккупантам пришлось на Бахмутском направлении.
Идут 143-е сутки войны с российскими оккупантами, с начала полномасштабного вторжения в нашей стране ликвидировано уже 38140 военных РФ и уничтожено 1677 вражеских танка.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составили:
личного состава - 38140 (+140) человек,
танков ‒ 1677 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 866 (+14) ед,
артиллерийских систем – 3874 (+8) ед,
РСЗО - 846 (+4) ед,
средств ПВО - 109 (+0) ед,
самолетов - 220 (+1) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 687 (+6),
крылатых ракет - 162 (+7),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2735 (+4) ед,
специальной техники – 68 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.