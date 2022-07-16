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Путин дал карт-бланш российским офицерам на издевательства над своими солдатами

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  • 16.07.2022, 11:46
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Путин дал карт-бланш российским офицерам на издевательства над своими солдатами

В рядах оккупантов — массовое дезертирство и самострелы.

Оккупанты паникуют. Дезертирство и самострелы в рядах российской армии приобретают массовый характер. А еще привычная история в российской армии - насилие и унижения.

Как рассказал в эфире проекта УНИАН FreeДом городской голова Мариуполя Иван Федоров, от 40 до 60 человек было одновременно дезертировала в Акимовке в воинской части.

Согласно информации агентства "РИА Мелитополь", на случай, если российский солдат не сумел дезертировать, у него есть и план Б - самострел.

"Массовое бегство и самострел в голову напрямую связаны с успешной работой ВСУ на Юге Украины, в частности в Запорожской и Херсонской областях", - отмечают журналисты.

Как рассказал Федоров, российские солдаты в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину не собирались воевать, они хотели пройти маршем от Джанкоя, от Геническа и до Киева и белорусской границы. Когда ВСУ дали жесткий отпор, тогда сразу же открылись глаза у путинской армии.

Но в СМИ появились новости, что в Мелитопольском районе русские офицеры насилуют солдат за невыполнение приказа. Получается, приказ выполнишь - погибнешь на поле боя, откажешься - погибнешь от рук своих же офицеров.

"Насилие, насильственные действия, унижения - это тот порок, который разъедает изнутри в целом Россию и в том числе, конечно же, российскую армию", - говорится в сюжете.

Армия мародеров, убийц и насильников, солдаты которой, находясь в тылу оккупированных территорий, привыкли к относительно безопасному для их жизни террору местного населения. Но как только украинские военные сумели "передать весточку" о своем приближении, все те же офицеры, курирующие зверства на украинских территориях, принялись пытать и насиловать появившихся дезертиров.

Журналисты отмечают, что Путин выдал офицерам полный карт-бланш не только на убийства украинцев, но и на издевательства над собственными солдатами.

"Сейчас уже есть такое слово в России, называется "швабрин". Это как при Иване Грозном сажали на кол, а при Владимире Путине засовывают швабру", - говорит независимый правозащитник Владимир Осечкин, основатель проекта Gulagu.net.

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