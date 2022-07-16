«Копила целый месяц, а потом все потратила за один день» 1 16.07.2022, 12:00

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Сколько денег белорусы дают детям на карманные расходы?

Обычно карманные деньги у детей заводятся ближе к школьному возрасту, когда чадо уже умеет считать и способно самостоятельно покупать себе булочки в буфете. Журналисты сайта myfin.by спросили у белорусов, какие суммы они выделяют детям на карманные расходы и на что те их тратят.

«Копила целый месяц, а потом все потратила за один день»: как распоряжаются деньгами дети от 7 до 11 лет

Минчанка Алеся воспитывает 7-летнюю дочь Леру. Карманные деньги девушка начала выдавать ребенку совсем недавно. Девочка с энтузиазмом откладывала средства, а потом что-то пошло не так.

— Недавно я стала давать дочке по 3-5 рублей в неделю. Сразу она копила деньги, но потом то, что собирала месяц, потратила на вкусняшки за один день. И буквально за три месяца Лера и вовсе потеряла интерес к деньгам. Теперь я понимаю, что нужно не просто давать ребенку на карманные расходы, а учить правильно распоряжаться деньгами, прививать финансовую культуру.

Минчанка Ольга – мама 8-летнего Вани. Для удобства девушка заказала сыну пластиковую карту, которую она может мгновенно пополнить, а также контролировать расходы.

— Вопрос карманных денег для Вани актуален преимущественно в школьное время. Летом сын, если и совершает покупки, то рассчитывается теми деньгами, что дарят ему на день рождения родственники. В школе Ване нужны деньги на перекусы — сэндвичи, соки. А после занятий в порядке поощрения за хорошие оценки или прогресс в бассейне он покупает себе вкусняшки вроде мармеладок и мороженого или игрушки из автоматов. Поскольку в школу я собираю сыну «ссобойку», в буфет он ходит не каждый день. Сумма карманных расходов в неделю не превышает 20-30 рублей.

Наличные у Вани редко бывают: он рассчитывается карточкой. Я специально выпустила ему именную карту — это удобно и по-взрослому. Для меня есть опция мгновенного пополнения, контроль за расходами, для Вани — тренировка памяти и математических навыков. Ему нужно помнить пин-код и каждый раз вычислять остаток по карте.

Сын, как и большинство детей в этом возрасте, хочет быть взрослым, например, самостоятельно ходить в магазин. Эту инициативу я поощряю. Пишу ему список продуктов в вайбер, если нужно, дополнительно сопровождаю скриншотами товаров и перевожу больше денег на карту. Должна признать, сын справляется с продуктовым шопингом лучше своего папы.

Мария вместе с 11-летней Таней живет в Варшаве. Мама выделяет дочке 50 злотых в месяц — это примерно 12 долларов.

— Таня тратит их на сладости и канцелярские принадлежности — выбирает красивые ручки, стикеры, блокноты. Она очень любит рисовать и может купить какой-нибудь крутой маркер за половину месячной суммы. Время от времени дочка покупает маленькие наборы «Лего» – тогда почти вся сумма уходит за раз. Конечно, в таких случаях я снова выдаю небольшое количество карманных денег на сладости, потому что просто так в свободном доступе у нас дома их не бывает.

От 80 до 600 рублей в месяц: на что тратят карманные деньги подростки

Ольга, мама 16-летнего Миши. Семья живет в Светлогорске. Но учится Миша в Санкт-Петербурге. Для каникул и учебного года суммы на карманные расходы у подростка разные.

— На каникулах в Светлогорске мы даем Мише 200 рублей в месяц. Они тратятся на перекусы во время прогулок с друзьями — мороженое, хот-доги, шаурму. Во время учебы в Питере сумма увеличивается до 600 рублей. За эти деньги Миша ездит на занятия, завтракает в кафе, столовой или у автомата с кофе и пончиками. А еще обедает в заведениях фастфуда. На развлечения типа кино и музеев сын не тратится, потому что сначала в городе был карантин, а потом 6-дневная учеба и курсовой проект стали отнимать все свободное время.

Евгения воспитывает 16-летнюю дочь Александру. Семья живет в Гомеле. В общей сложности подросток получает от родителей около 80 рублей в месяц.

— Саша получает на карманные расходы 20 рублей в неделю. Эти деньги она тратит на перекусы в лицее, иногда — на поход в музей или кафе с одноклассниками.

Минчанка Татьяна своей 16-летней дочери Кате тоже выделает около 20 рублей в неделю, но деньги подростку перечисляют на карту. А на каникулах девочка зарабатывает на карманные расходы самостоятельно.

— В школьные месяцы мы переводим дочке на карту по 20 рублей в неделю плюс иногда докидываем рублей 10 в выходные. Летом Катя подрабатывает уличным музыкантом и сама закрывает почти все свои «хотелки». Часть заработанных денег тратит на еду, маникюр, украшения, часть – на музыкальное оборудование или откладывает.

17-летнему Егору карманные деньги перечисляет папа, если не хватило – мама добавляет.

— Отец Егора живет за границей и ежемесячно переводит ему около 50 евро на карманные расходы. Конечно, на месяц этого не хватает: сын уже взрослый, у него есть девушка, поэтому я часто добавляю. У нас с ним договор: на вкусняшки типа чипсов и энергетиков и прогулки с девушкой он тратит только свои карманные деньги. Если Егор хочет накопить на что-то более серьезное, например, настольную игру, то добавляют родители. Сейчас у него уже начались подработки, и сумма карманных денег подросла.

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