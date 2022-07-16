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Количество арендных квартир в Минске установило новый рекорд

  • 16.07.2022, 12:11
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Количество арендных квартир в Минске установило новый рекорд

Как изменились цены.

Сайт Realt.by рассказал, что происходит с арендой квартир в Минске. Спрос вырос на треть, но предложение все равно продолжило расти и установило новый рекорд. А цены снизились.

Что со спросом и предложением?

За последний месяц число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» увеличилось на треть, однако в сравнении с прошлыми годами их число для июня в среднем ниже на 5−10%.

Тем не менее, несмотря на низкий спрос, число арендных квартир в базе продолжает расти. По сравнению с маем их стало больше еще на 3,5%. В большинстве своем предложение выросло за счет 1- и 2-комнатных квартир (+4% за месяц в обоих случаях), чуть меньший рост, на 3%, отмечался у «трешек».

А что по ценам?

Средние значения арендных ставок в основном продолжили снижаться. Ощутимее всего у 1-комнатных квартир — минус 1% в сравнении с маем. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — 256$ (снижение на 1,2%);

2-комнатные квартиры — 318$ (снижение на 0,6%);

3-комнатные квартиры — 402$ (снижение на 0%);

А так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

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