В Беларуси заметно подорожали стройматериалы 16.07.2022, 12:44

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На некоторые позиции цены выросли на четверть.

Министерство архитектуры и строительства определило, как до конца этого года будет сдерживать рост цен на некоторые стройматериалы. Среде них — песок, цемент, стекло, краски, лаки и мастики, стеклопакеты, раковины. Для производителей ведомство ввело максимальную рентабельность, а для торговли — потолок по надбавке к отпускным ценам. Строительные материалы за полгода — с января по июнь — подорожали на 16,5%. При этом на некоторые позиции цены выросли на четверть, пишет "Зеркало".

Напомним, ранее правительство расширило список строительных материалов, цены на которые до 1 января 2023 года будет регулировать государство. В перечень вошли материалы, в основном используемые при строительстве жилья — песок, цемент, гранитный и доломитный щебень, стекло, краски, лаки и мастики, стеклопакеты, раковины, радиаторы, счетчики и даже электроплиты.

Сейчас Министерство архитектуры и строительства приняло документ, в котором прописан порядок регулирования цен на эти товары. Среди прочего производителей ввели максимальную рентабельность, а для торговли — потолок по надбавке к отпускным ценам. Есть ограничения также для импортеров.

К примеру, для импортеров ввели предельную максимальную надбавку к контрактной цене и расходам по импорту (таможенным пошлинам и сборам, страхованию груза,

транспортным расходам) в 15%. Для оптовой торговли сделали предельную максимальную оптовую надбавку к отпускным ценам производителей или импортеров на уровне 10% (независимо от количества участвующих посредников).

Строительные материалы за полгода — с января по июнь — подорожали на 16,5%. При этом на некоторые позиции цены выросли на четверть. Так, линолеум за это время, по данным Белстата, стал дороже на 25,2%, материалы для облицовки и отделки из поливинилхлорида (ПВХ) — на 20,8%, цемент и строительные детали, конструкции из ПВХ, алюминия — на 19,4%. Те, кто занимается строительством домов, утверждают, что в реальности цены на стройматериалы выросли еще заметнее, чем по данным Белстата.

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