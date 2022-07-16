«Накануне пил коньяк за $2,5 тысяч из Москвы»: коллаборанта Сальдо могла отравить ФСБ 7 16.07.2022, 12:47

7,188

В тот день предателю Украины внезапно стало плохо.

Причиной госпитализации 13 июля херсонского коллаборанта Владимира Сальдо могло быть отравление. При этом яд гауляйтеру могли дать "свои" - сами же оккупанты, прислуживать которым после начала вторжения РФ в Украину начал этот предатель.

В день, когда Сальдо внезапно стало плохо, он пил презентованный из Москвы дорогой коньяк. Об этом сообщил херсонский политик, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Еще по одной версии, Сальдо могли отравить. "Свои", а точнее ФСБ. Есть информация, что в тот день, когда ему стало плохо, предатель пил презентованный из Москвы коньяк. Называют даже стоимость бутылки - 2,5 тысячи долларов . Якобы Сальдо выпил и сразу стало плохо", - написал Хлань.

Информацию об отравлении предателя Сальдо в день его госпитализации подтверждали и источники украинских СМИ. Правда, тогда речь шла о возможном возмездии для коллаборанта от херсонского партизанского движения.

"В конце концов, большой разницы нет, от чего умрет этот коллаборант, главное, чтобы скорее — никому его не жалко", - выразил мнение многих украинцев Хлань.

Напомним, херсонский коллаборант Сальдо попал в больницу 13 июля. Слухи о покушении на него путем подрыва автомобиля или с помощью огнестрельного оружия очень быстро сменились на информацию о вероятном отравлении гауляйтера Херсона.

За два дня до этого, 11 июля, оккупанты заявили о якобы успешно предотвращенном покушении на Сальдо.

А 14 июня партизаны таки подорвали авто коллаборанта, однако тогда он остался невредимым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».