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В Беларуси появилось еще несколько мест, где запрещено купаться

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  • 16.07.2022, 12:52
В Беларуси появилось еще несколько мест, где запрещено купаться

Санэпидслужбы опубликовали список.

За последнюю неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы исследовали 864 пробы воды. Из них не соответствовали гигиеническим нормативам 35 проб по микробиологическим и 22 пробы по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С 08 по 14 июля специалисты обследовали 344 зоны рекреации. В четырех из них купание ограничено:

пляж «Западный» на реке Сож в Гомеле в микрорайоне «Шведская горка»;

место массового отдыха «Река Случь» на улице Социалистическая в Слуцке";

пляжная зона на Саковичском озере в деревне Саковичи Солигорского района;

городской пляж № 2 КУП на реке Березина в Бобруйске.

В двух местах купаться запрещено:

пляжная зона Солигорского водохранилища в Солигорске;

пляж ДУП «Санаторий им. Ленина» на реке Березина в Бобруйске.

Специалисты также напоминают, что купание в незнакомых и не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.

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