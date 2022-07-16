Как за два года изменились цены на ягоды в регионах Беларуси
- 16.07.2022, 13:03
Репортаж с рынка.
Сколько стоят, и как изменились цены на ягоды в Слуцке за два года посмотрел сайт "Курьер".
Цены на ягоды на 17 июля 2020 года:
• Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
• Лесная земляника — 4 рубля (за 0,5 литра), 1,5-2 рубля (за стакан)
• Черника — 4-5 рублей (за 0,5 литра)
• Черешня — 7 рублей
• Малина — 10 рублей (за 3 литра)
• Крыжовник — 10 рублей (за 5 литров)
• Белая (красная) смородина — 4 рубля (за 5 литров)
Цены на ягоды на 15 июля 2022 года:
• Земляника (последний урожай) – 1,5 рубля за стакан
• Ежевика – 5 рублей за 1 литр
• Малина — 5 рублей за 1 литр
• Черника – 7 рублей за 1 литр
• Смородина черная – 5 рублей за 1 литр
• Смородина красная – 2 рубля за 1 литр
• Смородина желтая – 1,5 рубля за 1 литр
• Крыжовник – 3 рубля за 1 литр
Таким образом (в пересчете на 1 литр), крыжовник подорожал на 1 рубль; черника — на 1,50-2 рубля, малина — на 2 рубля; смородина (белая) красная — на 0,7 — 1,2 рубля.