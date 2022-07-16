В Херсоне слышны мощные взрывы, в районе Чернобаевки поднимается дым 2 16.07.2022, 13:07

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ВСУ нанесли удар по оккупантам?

Жители Херсона услышали мощные взрывы, в районе Чернобаевки поднимаются клубы дыма.

Об этом сообщает «Суспильне Херсон».

Корреспонденты с места сообщили о звуках взрывов в городе.

Местные паблики отмечают, что в районе Чернобаевки поднимается дым, а от взрывов у многих автомобилей сработала сигнализация.

Подробности выясняются.

12 июня в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.

9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.

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