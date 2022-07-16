«Отставка» и «арест» Путина переполошили россиян 1 16.07.2022, 13:20

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Возможные изменения в статусе российского президента зафиксировал Google.

Российский диктатор Владимир Путин, продолжающий поддерживать ведение войны в Украине, регулярно всплывает в информпространстве. Наибольшей популярностью пользуются либо его свежие заявления, либо тема вероятных болезней, которых у политика может быть целый букет.

Однако сейчас трафик поиска в системе Google демонстрирует необычайный прирост еще двух запросов, которые частично вселяют надежду в каждого сознательного украинца — это арест путина и его вероятная отставка.

"Телеграф" сообщает такие данные, базируясь на информации из ресурса Google Trends, анализирующего наиболее популярные вопросы интернет-пользователей к глобальной сети. В качестве ориентира мы взяли период за последние семь дней.

Стоит отметить, что повышенный интерес к таким запросам отображен не только у жителей Украины, но и граждан США, Германии, Израиля, а также России. С чего же вдруг такой переполох?

Так Путин идет в отставку?

Нет. Или же мы просто чего-то не знаем. Несмотря на увеличение интереса к этой теме, официальных заявлений от Кремля не было и вряд ли последует, судя по их самоуверенности насчет ведения войны в Украине.

Однако подобный всплеск интернет-активности может быть в целом связан с недавней отставкой уже бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Как известно, этот российский чиновник не раз демонстрировал уничижительное отношение к Украине и всецело поддерживал идею войны. При этом он не раз грозил нанести удары из космоса по "центрам решения на Западе".

Также Рогозин часто вступал в распри с американским бизнесменом Илоном Маском, который поддержал Украину в войне с Россией и даже отправил нам партию систем спутникового интернета Starlink.

Стоит отметить, что несмотря на увольнение со столь значимого поста, Рогозин все еще остается в списке "любимчиков" кровавого диктатора. Поэтому вполне возможно, что его отставка — лишь очередной шаг для путина к повышению этого чиновника.

Сам же Путин пока, к сожалению, остается сидеть в своем президентском кресле.

Путина арестовали или собираются?

И снова нет. Тема отправки Владимира Путина за решетку давно соблазняет многих жителей планеты, а в первую очередь — украинцев. Тем более, что в Европарламенте даже согласились с необходимостью устроить для российского лидера трибунал. Впрочем, рассчитывать на выдачу одиозного политика западному правосудию Москвой вряд ли стоит, что не является причиной перестать документировать все преступления армии РФ в Украине.

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