В одном из секонд-хендов Беларуси появилось платье, о котором семь лет назад спорил весь мир 2 16.07.2022, 13:22

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О нем даже есть статья в «Википедии».

Читательница «Кур’ера» поделилась фотографией платья, которое продается в одном из секонд-хендов Слуцка. Это то самое платье с фотографии, о цвете которого (черное с синим или белое с золотым) в 2015 году спорил весь мир.

В «Википедии» даже есть статья про феномен сине-черного платья.

Сине-черное платье — интернет-феномен и мем, возникший после того, как 26 февраля 2015 года в социальной сети Tumblr была опубликована фотография кружевного платья дизайнера Roman Originals. Фактически сразу развязался горячий спор относительно того, какого цвета платье на фотографии: голубое с черными полосками или белое с золотыми. Впоследствии было выяснено, что платье, показанное на фотографии, на самом деле синего и черного цветов, однако дискуссии относительно того, какие цвета видят разные пользователи, продолжались на многих форумах. Феноменом заинтересовались нейробиологи, установившие, что причина заключается в оптической иллюзии из-за неправильной светоотдачи, отчасти из-за того, что фотография была обработана.

После того как фотография стала популярной, многие заинтересовались покупкой таких же платьев, и их продажа возросла в несколько раз. Вот одно из них и «доехало» до Слуцка.

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