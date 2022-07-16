Владимир Цеслер: Лукашенко будет вычеркнут из истории 4 16.07.2022, 13:32

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Для белорусов все закончится хорошо.

До конца июля на одной из центральных площадей Вильнюса будет размещаться выставка знаменитого художника Владимира Цеслера. Собрание сочинений под названием Hitlerkaputin объединяет работы, посвященные белорусской действительности и теме российского вторжения в Украину. «Наша Ніва» позвонила творцу, чтобы расспросить о концепте проекта, травмах белорусского общества за времена правления Лукашенко и ощущениях от эмиграции.

- Как возникла идея проекта Hitlerkaputin и сколько она вызревала в вашем сознании?

- Специально не занимался этим циклом как проектом. В проект оформили организаторы выставки. Почему так назвали? Ведь понравился один из мемов. На протяжении двух последних лет занимаюсь преимущественно графикой. За это время накопил много материала. Вот и пришло время его упорядочить и презентовать

Идеи приходят мгновенно, будто блеск молнии тебя озаряет. Начинаешь какой-то способ, как воплотить, анализируешь технику, пересматриваешь материалы, что есть под рукой. Просто довести, как она должна выглядеть. Может, что-то понадобится сфотографировать либо взять что-то готовое. Но это процессы, что вряд ли будут интересны читателям, так как являются просто составляющими рядового рабочего процесса.

- Какой из постеров Hitlerkaputin имеет для вас наиболее личный смысл?

- Не отношусь к ним как к любимым, либо нелюбимым работам. Ведь душой прикипаешь исключительно к тому проекту, в процессе создания которого находишься. Ведь проживаешь жизнь с ним. Потому что если держать в голове все свои удачные либо неудачные работы, наверное, сойдешь с ума.

Тем не менее, если выбирать что-то выдающееся, то отмечу «Загрузка. Беларусь 97 процентов». Пусть себе на выставку она не попала, но — по понятным причинам — в последнее время к ее сердце лежит все больше. Она мгновенно родилась, мгновенно была сделана, так как не требовала каких-то дополнительных ресурсов.

И знаете, что еще интересно — в Москве, на Арбате есть «стена Цоя», которая постоянно обновляется графически. И недавно прислали оттуда фотографию, где «загрузке» отвели чуть ли не половину строения. Значит, людям тоже этот посыл, эта идея близки.

- Выставка называется Hitlerkaputin, однако вместо Путина ее главным лицом остается Лукашенко. Можно ли ставить между этими дикторами знак равенства?

- Нет, конечно. Российский правитель — куда более сложная личность. Наш по сравнению с ним смешной. Здесь масштабы даже сложно сопоставлять.

- Гора Рашмар с лицами Лукашенко — один из наиболее ярких постеров на выставке. С вашей точки зрения, какое лицо белорусского политика истинно? Каким он войдет в историю?

- Если честно, надеюсь, что в историю он вообще не попадет. Либо будет оттуда вычеркнут после всего того, что сделал. Понимаю, что вы за выражение имели в виду, но даже в образном контексте не могу представить вариант, который увековечивает этого человека.

- Признайтесь, рассматривали ли себя когда-нибудь зачинщиком политических перемен?

- Когда люди, с которыми смотрели на мир одинаково, просили, тогда помогал, так как видел через такие деяния способ выразить гражданскую позицию. На что-то большее не посягал никогда. Но, считаю, художникам вообще не обязательно лезть с головой в эти дела. Они способны выражаться через работу — пусть даже через отражение достойной погоды, как импрессионисты.

Да и стресс, который является неотъемлемой частью политики, влияет на творческий народ кардинально. Кто-то давления не может терпеть вообще — и уезжает, например, в деревню, чтобы продолжать работу. Люди разные, поэтому одним нужно постоянно чувствовать себя в самом центре событий, а другим важно, чтобы даже сверчки не нарушали идиллию.

- Как вы пропускаете войну через себя?

- Сложно описать происходящее в душе — под одной чертой точно бы все эмоции не поместились бы и не подытожились. Амплитуда огромная, Полярная даже. Сопереживание присутствует всегда, это верно. А вот дальше спектр максимально разнообразен.

Чувство коллективной вины? Перестал с ним бороться, так как с ситуацией в Беларуси лично ничего не могу сделать. Разве что надеяться на перемены. Они же могут произойти и без нашего прямого участия, правда? Такие случаи в истории были. Как сложится на самом деле, не знаю, но надеюсь, результаты этих перемен устроят всех.

- Что бы предложили белорусам в качестве национальной идеи?

- Да все у нас уже есть! И стойкость, и единство, и жажда перемен. Никто не сумел сплотить белорусов так, как Лукашенко! Зачем что-то новое выдумывать? Все и так закончится хорошо.

- Скоро?

- В юные годы ответил бы однозначно — да. Все потому что молодые более реактивные, стремительные и уверены, что все знают. Возраст — это уже про опыт, про сомнения. Поэтому сейчас могу только предложить подождать. А там уже посмотрим, куда все придет.

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